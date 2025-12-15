“La persona a la que apoyé”: Trump celebra victoria de Kast y lo elogia desde la Casa Blanca

El triunfo de José Antonio Kast en la presidencial del domingo cruzó rápidamente las fronteras. Hoy, desde la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos Donald Trump felicitó públicamente al republicano y no ocultó su satisfacción por el resultado de la segunda vuelta.

Durante una rueda de prensa, Trump se refirió a la elección chilena y recordó que Kast no lideraba las encuestas iniciales. “Hace unas horas me enteré de que en Chile, la persona a la que apoyé, que no iba a la cabeza en las encuestas, terminó ganando con bastante facilidad. Así que estoy deseando felicitarlo. He oído que es una persona excelente”, afirmó.

🇺🇸🇪🇸🇨🇱‼ | #URGENTE El director de @RAVEspanol @javiernegre10 preguntó al Presidente Trump sobre su opinión tras la aplastante victoria de José Antonio Kast en Chile. + ¿Cree usted que este alzamiento de la Derecha en la región se debe a su influencia? – Apoyamos a un candidato… pic.twitter.com/1w2wcajc9F — RAV Español (@RAVEspanol) December 15, 2025



El respaldo desde Washington no fue aislado. El domingo, el secretario de Estado Marco Rubio había sido el primero en pronunciarse, marcando el tono de lo que espera Estados Unidos del próximo gobierno chileno. “Confiamos en que, bajo su liderazgo, Chile impulsará prioridades compartidas, como el fortalecimiento de la seguridad pública, el fin de la inmigración ilegal y la revitalización de nuestra relación comercial”, señaló.

Si bien Trump se había enterado hace algunas horas, las declaraciones de Rubio confirman que la victoria de Kast fue seguida con atención en Estados Unidos y que su agenda —especialmente en seguridad y migración— encuentra eco en sectores clave del establishment republicano, anticipando un alineamiento político que ya comienza a tomar forma incluso antes del cambio de mando.