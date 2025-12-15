Publicidad
“La persona a la que apoyé”: Trump celebra victoria de Kast y lo elogia desde la Casa Blanca

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Previamente, Marco Rubio señaló que Estados Unidos confía en que, bajo el liderazgo de José Antonio Kast, Chile impulse prioridades compartidas como el fortalecimiento de la seguridad pública, el control de la inmigración ilegal y la revitalización de la relación comercial entre ambos países.

Donald Trump felicitó públicamente a José Antonio Kast por su triunfo presidencial en Chile, revelando que fue el candidato al que apoyó. Previamente, el secretario de Estado Marco Rubio valoró la victoria y señaló que Estados Unidos espera avanzar con el próximo gobierno chileno en áreas como seguridad pública, control de la inmigración ilegal y fortalecimiento de la relación comercial.
El triunfo de José Antonio Kast en la presidencial del domingo cruzó rápidamente las fronteras. Hoy, desde la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos Donald Trump felicitó públicamente al republicano y no ocultó su satisfacción por el resultado de la segunda vuelta.

Durante una rueda de prensa, Trump se refirió a la elección chilena y recordó que Kast no lideraba las encuestas iniciales. “Hace unas horas me enteré de que en Chile, la persona a la que apoyé, que no iba a la cabeza en las encuestas, terminó ganando con bastante facilidad. Así que estoy deseando felicitarlo. He oído que es una persona excelente”, afirmó.


El respaldo desde Washington no fue aislado. El domingo, el secretario de Estado Marco Rubio había sido el primero en pronunciarse, marcando el tono de lo que espera Estados Unidos del próximo gobierno chileno. “Confiamos en que, bajo su liderazgo, Chile impulsará prioridades compartidas, como el fortalecimiento de la seguridad pública, el fin de la inmigración ilegal y la revitalización de nuestra relación comercial”, señaló.

Si bien Trump se había enterado hace algunas horas, las declaraciones de Rubio confirman que la victoria de Kast fue seguida con atención en Estados Unidos y que su agenda —especialmente en seguridad y migración— encuentra eco en sectores clave del establishment republicano, anticipando un alineamiento político que ya comienza a tomar forma incluso antes del cambio de mando.

