Triunfo de Kast bajo la lupa de medios internacionales: “La llegada de un pinochetista a La Moneda”

La victoria de José Antonio Kast en la segunda vuelta presidencial chilena fue seguida con atención por la prensa internacional, que rápidamente reaccionó tras conocerse los primeros cómputos oficiales del Servicio Electoral (Servel). Con un 58,4% de los votos, el candidato del Partido Republicano se impuso a la abanderada oficialista Jeannette Jara, marcando un cambio de signo político en La Moneda.

En Europa, El País de España tituló: “José Antonio Kast vence las elecciones y será el próximo presidente de Chile”, añadiendo que “el triunfo supone la llegada de un pinochetista a La Moneda desde el retorno de la democracia en 1990, apuntala el giro conservador en Sudamérica y asesta un duro golpe a la izquierda tras cuatro años en el poder”.

La cadena británica BBC, en tanto, encabezó su cobertura con: “El ultraderechista Kast logra una amplia victoria sobre la comunista Jara y es el presidente electo”. En su análisis, el medio sostuvo que Kast “aprovechó las transferencias de votos de los candidatos de derecha derrotados en la primera vuelta”, mencionando el respaldo del libertario Johannes Kaiser y de Evelyn Matthei.

En América Latina, Clarín de Argentina señaló: “José Antonio Kast es el presidente electo y el país marcha hacia un cambio radical en el Palacio de La Moneda”. El diario trasandino apuntó que, pese a haber ganado la primera vuelta, Jara enfrentó dificultades para ampliar su base de apoyo en el balotaje, en un contexto marcado por la evaluación del gobierno saliente.

Desde Estados Unidos, Bloomberg destacó que “el ultraconservador José Antonio Kast fue elegido presidente de Chile”, atribuyendo su triunfo a preocupaciones ciudadanas por la delincuencia y la migración, y situando el resultado como parte de un giro hacia la derecha en la región. En una línea similar, Al Jazeera afirmó que la victoria de Kast “se considera parte de una tendencia reciente de victorias de la derecha en toda América Latina”.

Otros medios también pusieron el foco en el perfil político del nuevo mandatario. NBC, en una cobertura previa, había descrito a Kast como “un admirador de Donald Trump” y recordó algunas de sus principales propuestas de campaña en materia fiscal, migratoria y de seguridad.

En Perú, el portal RPP subrayó la magnitud del triunfo al señalar que Kast ganó en las 16 regiones del país, incluyendo zonas tradicionalmente asociadas a la izquierda. En Bolivia, el diario La Razón afirmó que Chile eligió “al candidato más a la extrema derecha desde el fin de la dictadura hace 35 años”, destacando la amplia ventaja obtenida en el balotaje.