Cristián Valdivieso: Gobierno de Kast “se pondrá la horca” si cree que todo cambiará el 11 de marzo

A pocos días del triunfo de José Antonio Kast en segunda vuelta, el director de Criteria, Cristián Valdivieso, planteó que el mayor desafío del próximo gobierno será manejar las expectativas que se generaron tras la elección presidencial, especialmente en materias como seguridad y migración.

En ese sentido, el analista afirmó en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler que “si aquí termina imperando esta lógica de que todo va a cambiar el día 11 de marzo, y que nos vamos a transformar en un país seguro o mucho más seguro, eso es ponerse la horca antes de asumir el gobierno”. A su juicio, ese escenario podría replicar errores cometidos por la actual administración en su etapa inicial.

Valdivieso puso como ejemplo declaraciones de figuras del sector, como el senador electo Rodolfo Carter, señalando que mensajes de mano dura inmediata “no ayudan a bajar las expectativas”, y contrastó ese tono con el discurso del propio Kast, al que calificó como más consciente de las dificultades de gobernar.

“El Presidente Boric se confundió y Kast no puede confundirse”, afirmó, aludiendo a lo que describió como un “encantamiento” post electoral. Según explicó, la ciudadanía no necesariamente se enamora del candidato electo, sino “de la expectativa de que las cosas estén mejor”, lo que eleva rápidamente las demandas sobre el nuevo gobierno.

Finalmente, Valdivieso advirtió que el próximo Ejecutivo enfrentará un escenario particularmente exigente desde el primer día, ya que “no va a tener tiempo para instalarse”, dado que la ciudadanía “no le va a dar ese espacio, ni subjetiva ni objetivamente”, en un contexto de altas expectativas acumuladas.