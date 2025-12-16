Patricio Fernández: si la izquierda sigue “atrapada por eslóganes viejos, no tiene el menor destino”

Tras el balotaje presidencial que dio el triunfo a José Antonio Kast por una diferencia cercana a los 20 puntos, el periodista y director de Democracia UDP, Patricio Fernández, planteó que el resultado debe leerse más como un rechazo a la izquierda que como una adhesión entusiasta al proyecto del presidente electo.

“Lo que a mí me llama mucho la atención en esta elección es más bien el derrumbe de la izquierda”, afirmó en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, subrayando que la votación obtenida por Kast no necesariamente refleja una identificación profunda con su programa, sino una reacción frente a una oferta política que —según él— perdió capacidad de representar a amplios sectores sociales.

En ese marco, Fernández fue crítico con los debates internos del progresismo, señalando que concentrarse en las diferencias entre el Socialismo Democrático y el Frente Amplio es un error de diagnóstico. “Si la izquierda cree que el lío consiste en ese desajuste, creo que va a perder el tiempo. El ajuste es mucho más grande todavía, para una inmensa mayoría de votantes”, sostuvo.

A su juicio, uno de los problemas centrales es el desfase entre los discursos tradicionales de la izquierda y las preocupaciones actuales de la ciudadanía. “Una izquierda que sigue viéndose atrapada por algunos eslóganes muy viejos no tiene ni el menor destino”, afirmó, agregando que existe “un mundo nuevo por recorrer, entender y con el cual dialogar”.

Fernández destacó además el alejamiento de los sectores populares como una señal de alerta mayor. “Hoy día, el hecho de que los mundos populares se hayan alejado de la izquierda solo invita a una reflexión muy importante”, señaló, cuestionando la idea de que ciertos grupos hablen en nombre de otros que no se sienten representados.

Finalmente, planteó que el debate contemporáneo ya no se ordena en torno a ejes clásicos como socialismo versus capitalismo o más o menos Estado. Para él, el desafío central está en “revalorizar el concepto de comunidad” y reconstruir sentidos compartidos, donde ciertas problemáticas “se resuelven mejor en conjunto” y no únicamente desde la lógica individual o competitiva.