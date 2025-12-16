Senapred ordena evacuar localidades de Santo Domingo por incendio forestal

Un incendio forestal activo en la comuna de Santo Domingo, en la Región de Valparaíso, motivó durante la tarde de este martes la activación de protocolos de emergencia y la evacuación preventiva de sectores rurales ante el riesgo que representa el avance del fuego.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) instruyó la evacuación inmediata de las localidades de Bucalemito, Horizonte del Mar y San Guillermo, medida que fue comunicada directamente a los habitantes mediante el sistema de mensajería SAE enviado a los teléfonos celulares de la zona.

Desde el organismo hicieron un llamado a mantener la calma, respetar las indicaciones de los equipos de emergencia y considerar dentro del proceso de evacuación a las mascotas y sus necesidades básicas.

En paralelo, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) desplegó un importante contingente para combatir el siniestro. El director regional de Conaf, Mauricio Núñez, detalló que en el lugar trabajan “seis brigadas, dos aviones, dos helicópteros, un skidder y un camión aljibes”, con el objetivo de evitar la propagación del fuego hacia zonas habitadas.

Las autoridades continúan monitoreando la evolución del incendio y no descartan nuevas medidas en caso de que las condiciones meteorológicas o el comportamiento del fuego así lo requieran.