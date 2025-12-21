Lo+leído
José Luis Daza: la importación no tradicional que incomoda y abre debate en Chile
La eventual incorporación del actual viceministro de Economía argentino al equipo del Presidente electo puso sobre la mesa preguntas que van más allá del currículum: lealtades, compatibilidades institucionales y el impacto político de traer a La Moneda a una figura clave del experimento Milei.
Síntesis generada con OpenAI
La posible incorporación de José Luis Daza al futuro gabinete de José Antonio Kast abrió un debate político y técnico de alto voltaje: el Presidente electo confirmó haberle ofrecido cargos —entre ellos un eventual triministerio de Economía, Energía y Minería— al actual viceministro de Economía de Javier Milei, economista chileno-argentino con larga trayectoria internacional y rol clave en el plan libertario trasandino, lo que generó respaldo desde el empresariado y la derecha por la señal de certeza y urgencia económica, pero también alertas desde la futura oposición.Desarrollado por El Mostrador
- Propuesta de Kast y el nombre de José Luis Daza
La eventual incorporación de José Luis Daza —actual viceministro de Economía de Argentina— al gabinete del Presidente electo José Antonio Kast despertó un intenso debate político en Chile, pues su llegada no es habitual y pone sobre la mesa cuestiones de soberanía e información sensible.
- Perfil profesional de Daza
Daza (67) es economista con doctorado en Georgetown, con paso por organismos internacionales y banca privada, y fue clave en el diseño y comunicación de las políticas económicas del Gobierno de Javier Milei en Argentina, lo que explica el interés de Kast por contar con su experiencia técnica.
- Respaldo empresarial y político desde la derecha
El mundo empresarial y dirigentes de la UDI valoran su posible incorporación, argumentando que su presencia generaría certeza y urgencia económica, incluso sugiriendo una combinación de carteras como Economía, Energía y Minería para maximizar impacto desde el día uno del próximo gobierno.
- Alertas desde la oposición y cuestionamientos políticos
Miembros de la futura oposición criticaron la oferta a Daza, no por su capacidad técnica, sino por los posibles conflictos de interés y lealtades políticas derivadas de su pasado reciente en el gobierno de Milei, así como por la señal política que esto envía sobre prioridades y soberanía en Chile.
- Interpretaciones académicas y geopolíticas
Analistas consultados relativizan los temores internos, señalando que un ministro chileno no actuaría en detrimento de Chile, aunque reconocen que la ideología y experiencia foránea de Daza podría diferir y que el debate abierto refleja tensiones sobre influencias internacionales y modelos económicos.
Si quieres leer la nota completa sigue este link: José Luis Daza: la importación no tradicional que incomoda y abre debate en Chile
Inscríbete en el Newsletter +Política de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para informado/a con noticias precisas, seguimiento detallado de políticas públicas y entrevistas con personajes que influyen.