José Luis Daza: la importación no tradicional que incomoda y abre debate en Chile

Síntesis generada con OpenAI

La posible incorporación de José Luis Daza al futuro gabinete de José Antonio Kast abrió un debate político y técnico de alto voltaje: el Presidente electo confirmó haberle ofrecido cargos —entre ellos un eventual triministerio de Economía, Energía y Minería— al actual viceministro de Economía de Javier Milei, economista chileno-argentino con larga trayectoria internacional y rol clave en el plan libertario trasandino, lo que generó respaldo desde el empresariado y la derecha por la señal de certeza y urgencia económica, pero también alertas desde la futura oposición.

Desarrollado por El Mostrador