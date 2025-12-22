Publicidad
Presidente chino Xi Jinping felicita a José Antonio Kast por triunfo electoral

Presidente chino Xi Jinping felicita a José Antonio Kast por triunfo electoral

El presidente chino, Xi Jinping, envió un mensaje de felicitación a José Antonio Kast por su elección, resaltando que Chile fue el primer país sudamericano en establecer relaciones diplomáticas con China y que ambos mantienen una asociación estratégica marcada por respeto mutuo, cooperación y resultados concretos en múltiples áreas. Xi afirmó que otorga gran importancia a la relación bilateral y manifestó su disposición a trabajar con el nuevo gobierno para profundizar la cooperación y elevar la asociación estratégica integral, trayendo más beneficios para ambos pueblos.
El presidente chino, Xi Jinping, envió hoy lunes un mensaje de felicitación a José Antonio Kast por su elección como presidente de Chile.

Xi recordó que Chile fue el primer país sudamericano en establecer relaciones diplomáticas con la República Popular China y que ambos países se han adherido siempre al respeto mutuo, la igualdad, el beneficio recíproco y la cooperación ganar-ganar.

Los dos países se comprenden y apoyan mutuamente en cuestiones relacionadas con sus respectivos intereses centrales y principales preocupaciones, mientras que la cooperación práctica en varios ámbitos ha dado fructíferos resultados y traído beneficios tangibles a ambos pueblos, prosiguió Xi.

Al señalar que los lazos China-Chile han estado a la vanguardia de las relaciones de China con los países latinoamericanos desde hace largo tiempo, Xi apuntó que avanzar de manera continua el desarrollo de las relaciones bilaterales goza de un amplio consenso compartido por varios sectores en ambos países.

Xi declaró que otorga gran importancia al crecimiento de las relaciones China-Chile y está dispuesto a trabajar con el presidente electo Kast para llevar adelante la amistad tradicional, elevar la asociación estratégica integral China-Chile a nuevos máximos y repartir más beneficios entre los dos pueblos.

