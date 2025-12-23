“Con la ampliación de la negociación laboral, con más sindicalización, con más capacitación, que dé cuenta de la profunda transformación tecnológica que se está produciendo en el mundo del trabajo. No va a ser fruto de la casualidad, sino que será fruto de nuevas luchas y en este ancho camino necesitamos dirigentes sindicales como Olimpia, como Luis Fuentealba, como Manuel Bustos y tantos otros que han inspirado el largo camino del movimiento sindical chileno”, manifestó la autoridad.

Finalmente, en su discurso apuntó a “evitar retrocesos” en reformas laborales y que el foco debe ser avanzar hacia “un trabajo decente, con salarios dignos”.

En el marco del Premio Manuel Bustos Huerta 2025

En el contexto de esta ceremonia de premiación para líderes sindicales, el Presidente Boric manifestó que “los jóvenes necesitan saber cómo en momentos difíciles hubo quienes levantaron la voz para organizarse, salir adelante y que nunca bajaron las banderas y que nunca perdieron la esperanza”.

“Como decían viejos compañeros, adelante con la esperanza intacta. Porque si esa se nos rompe, ahí sí que estamos derrotados. Pero a mí, por lo menos, como Presidente de la República, la tengo firme”, señaló.