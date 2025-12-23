El Presidente Gabriel Boric, durante una ceremonia de premiación a líderes sindicales, llamó a “evitar retrocesos” en materia de reformas laborales y denunció que “ahora se la tratan de apropiar sectores de la derecha, es impresionante. Cuánto ridiculizaron a la entonces diputada Camila Vallejo cuando la presentó”.

Durante la jornada, el Mandatario participó en la ceremonia del Premio Manuel Bustos Huerta 2025, instancia en la que destacó la gestión de su Gobierno en el impulso de reformas laborales aprobadas durante su mandato, como la jornada de 40 horas, la ley de conciliación laboral, el Copago Cero, el aumento del sueldo mínimo y la protección a los trabajadores de la minería. En ese contexto, señaló que para él es un “honor” reconocer la labor dirigencial sindical.

En ese mismo marco, Boric acusó que sectores de la derecha intentan hoy atribuirse la autoría de la ley de 40 horas, pese a que —recordó— en sus inicios fue objeto de burlas desde esos mismos sectores.

“Ahí está la ley de conciliación laboral, que también es tremendamente importante. Prontamente, vamos a presentar para su discusión la ley de negociación ramal, que es un compromiso que tenemos con las organizaciones de trabajadores”, declaró el Presidente.