El Presidente Gabriel Boric, durante una ceremonia de premiación a líderes sindicales, llamó a “evitar retrocesos” en materia de reformas laborales y denunció que “ahora se la tratan de apropiar sectores de la derecha, es impresionante. Cuánto ridiculizaron a la entonces diputada Camila Vallejo cuando la presentó”.
Durante la jornada, el Mandatario participó en la ceremonia del Premio Manuel Bustos Huerta 2025, instancia en la que destacó la gestión de su Gobierno en el impulso de reformas laborales aprobadas durante su mandato, como la jornada de 40 horas, la ley de conciliación laboral, el Copago Cero, el aumento del sueldo mínimo y la protección a los trabajadores de la minería. En ese contexto, señaló que para él es un “honor” reconocer la labor dirigencial sindical.
En ese mismo marco, Boric acusó que sectores de la derecha intentan hoy atribuirse la autoría de la ley de 40 horas, pese a que —recordó— en sus inicios fue objeto de burlas desde esos mismos sectores.
“Ahí está la ley de conciliación laboral, que también es tremendamente importante. Prontamente, vamos a presentar para su discusión la ley de negociación ramal, que es un compromiso que tenemos con las organizaciones de trabajadores”, declaró el Presidente.
“Con la ampliación de la negociación laboral, con más sindicalización, con más capacitación, que dé cuenta de la profunda transformación tecnológica que se está produciendo en el mundo del trabajo. No va a ser fruto de la casualidad, sino que será fruto de nuevas luchas y en este ancho camino necesitamos dirigentes sindicales como Olimpia, como Luis Fuentealba, como Manuel Bustos y tantos otros que han inspirado el largo camino del movimiento sindical chileno”, manifestó la autoridad.
Finalmente, en su discurso apuntó a “evitar retrocesos” en reformas laborales y que el foco debe ser avanzar hacia “un trabajo decente, con salarios dignos”.
En el marco del Premio Manuel Bustos Huerta 2025
En el contexto de esta ceremonia de premiación para líderes sindicales, el Presidente Boric manifestó que “los jóvenes necesitan saber cómo en momentos difíciles hubo quienes levantaron la voz para organizarse, salir adelante y que nunca bajaron las banderas y que nunca perdieron la esperanza”.
“Como decían viejos compañeros, adelante con la esperanza intacta. Porque si esa se nos rompe, ahí sí que estamos derrotados. Pero a mí, por lo menos, como Presidente de la República, la tengo firme”, señaló.