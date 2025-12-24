Contraloría alerta desorden financiero por $15,9 billones en 73 entidades públicas entre 2020 y 2024

En su segundo Consolidado de Resultados de Auditoría (CRA), la Contraloría General de la República (CGR) dio a conocer los principales hallazgos detectados tras la revisión de los estados financieros de 73 entidades públicas correspondiente al período 2020–2024.

El informe concluye que en el 100% de las auditorías realizadas se emitió una “abstención de opinión”, lo que implica que no fue posible confirmar la razonabilidad de las cifras presentadas por las instituciones fiscalizadas.

Según explicó la CGR, esta situación se produjo debido a que los equipos auditores no lograron obtener evidencia suficiente y adecuada que respaldara los saldos contables. Entre las principales deficiencias detectadas se encuentran debilidades en los controles internos, inconsistencias en los registros contables, ausencia de análisis que sustenten las cifras reportadas, así como problemas en los sistemas informáticos y en la gestión de recursos.

Durante el período analizado, la Contraloría revisó 50 instituciones del Gobierno Central y 23 del Sector Municipal. En todos los casos se aplicó la abstención de opinión. En total, los recursos comprometidos ascienden a $15,9 billones, de los cuales un 91% corresponde al Gobierno Central y el 9% al sector municipal.

Como consecuencia de los hallazgos, la CGR instruyó 27 sumarios administrativos, inició 10 procedimientos internos y efectuó 10 remisiones al Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado.