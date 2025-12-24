Quintana evalúa al gobierno de Boric: “Con todos sus problemas, se les va a juzgar positivamente”

En medio de los análisis en la centroizquierda tras la derrota presidencial, el senador y presidente del PPD, Jaime Quintana, realizó una evaluación del gobierno de Gabriel Boric, asegurando que la administración saliente será valorada de mejor manera con el paso del tiempo.

“No me cabe ninguna duda de que este gobierno, con todos sus problemas, con luces y sombras, particularmente el Presidente Boric, se les va a juzgar positivamente en los meses que vienen”, afirmó en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler. En esa línea, proyectó que “su valoración va a ser muy progresiva”.

Quintana sostuvo que el jefe de Estado siempre tuvo clara la magnitud de su respaldo electoral y las limitaciones políticas que ello implicaba. “El Presidente siempre entendió que la votación que se obtiene en primera vuelta es tu piso. Y lo demás, de alguna manera, es prestado”, señaló, recordando que ese escenario explica que Boric se mantuviera en torno al 30% de apoyo. “Lo que se obtiene en segunda vuelta es prestado de múltiples sectores”, insistió.

El timonel del PPD reconoció, sin embargo, falencias comunicacionales y un exceso de énfasis en rasgos identitarios en ciertos momentos del mandato. “Probablemente, a veces primaron en la narrativa los rasgos identitarios”, sostuvo. Pero subrayó que aquello contrasta con la dimensión legislativa y programática del gobierno, donde destacó el alcance y respaldo de varias políticas impulsadas por La Moneda.

“Los hechos fueron políticas públicas aprobadas, muchas de ellas, por mayoría en el Congreso, si no, no serían políticas públicas. Son, por lo tanto, universales”, planteó.

En su reflexión final, el senador remarcó que la evaluación definitiva quedará entregada al paso del tiempo. “Yo creo que hubo de todo. Y, por lo tanto, el tiempo dirá… y ponderará aquella valoración que corresponda”, cerró.