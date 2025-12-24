Ramírez (UDI): “Ya están” los votos en la Cámara de Diputados para que la derecha tome el control

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, aseguró que la derecha logró asegurar los apoyos necesarios para tomar el control de la Cámara de Diputados a partir de marzo, pese a que el nuevo oficialismo solo cuenta con 76 diputados, dos menos que la mayoría requerida.

En conversación con el diario La Tercera, el parlamentario afirmó que “los votos ya están”. “No sé si todo el mundo sabe esto, pero los votos para poder tener la mesa ya los tenemos. No voy a desclasificar acá con quiénes ya tenemos los votos en la Cámara de Diputados”, dijo Ramírez, aunque dejó entrever que las tratativas no dependen exclusivamente del Partido de la Gente.

Si bien reconoció que le gustaría un acuerdo más amplio, incluyendo al PDG, subrayó que su prioridad es que la mesa de la Cámara esté alineada con el Presidente electo. “Me encantaría que en ese acuerdo más amplio esté el PDG… pero lo importante es que al menos el primer año la presidencia esté en manos de alguien compenetrado con el programa de José Antonio Kast”, afirmó.

En paralelo, en la derecha han tomado fuerza las gestiones con independientes y parlamentarios que se han alejado del oficialismo, particularmente Jaime Mulet (FREVS) y René Alinco, quienes podrían convertirse en piezas clave para cerrar la mayoría. La apuesta apunta a que, una vez asegurado un bloque sólido, otros legisladores se sumen por lógica política y pragmatismo.

La estrategia también tiene una dimensión legislativa relevante: uno de los compromisos que la derecha buscaría garantizar es que la futura testera de la Cámara no impulse la reforma constitucional que fija umbrales de representación y sanciona a parlamentarios que renuncien a sus partidos, iniciativa que golpea directamente a fuerzas como el FREVS y a figuras como Alinco.

Frente al Partido de la Gente, Ramírez evitó vetos, aunque marcó distancia. Consideró que la figura de Pamela Jiles —quien aspira a presidir la Cámara— genera resistencias tanto en la derecha como en sectores del actual oficialismo, y que su eventual llegada a posiciones estratégicas, como la Comisión de Constitución, podría tensionar el escenario legislativo.