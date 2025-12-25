Presidente Boric realiza su último saludo de Navidad a los chilenos: “Ha sido un orgullo”

El Presidente Gabriel Boric entregó su último saludo navideño a las familias del país, marcando el cierre de ciclo de su administración con un mensaje cargado de balance, gratitud y proyección.

“Estamos llegando a fin de año, hoy es Navidad y de seguro será un momento para compartir con la familia, con nuestros seres más cercanos y también recordar a los que ya no están (…) a quienes estamos tan agradecidos y extrañamos y están siempre en la memoria”, comenzó señalando el Mandatario.

En ese marco, abordó el sentido de cierre y reflexión que trae consigo el fin de año. “También por ser fin de año estamos en momento de recuento de qué es lo que fue, qué hicimos bien, qué pudimos mejorar en este intenso 2025 y por cierto también proyectar lo que viene”, expresó, invitando a pensar cómo “seguir construyendo familia, barrio, comunidad y Chile”.

El Presidente dedicó un especial mensaje a los niños y niñas. “Hoy día en donde seguramente los más felices son los niños y niñas, les quiero enviar un abrazo grande a ellos, decirles que como gobierno estamos orgullosos de haber trabajado por ustedes, y que se sientan protagonistas de Chile”, afirmó.

En su saludo, Boric también realizó un llamado a fortalecer la cohesión social. “Quiero invitar a que pensemos y trabajemos por un Chile más justo, más cohesionado. Un Chile en donde independiente de nuestras legítimas diferencias, nos queramos un poquito más, nos valoremos un poquito más y estemos orgullosos de lo que hemos construido”, sostuvo.

Finalmente, el Mandatario cerró con palabras de gratitud a la ciudadanía. “Desde acá, desde La Moneda, les dejo un abrazo gigante a todos los rincones del país y a todos los rincones del mundo donde nos están escuchando. Muchas gracias, ha sido un orgullo compartir con ustedes”, concluyó.