Con CV en mano: la fila de “disponibles” para entrar al Gobierno de José Antonio Kast

Con la elección aún tibia y el gabinete todavía en borrador, en el entorno del Presidente electo José Antonio Kast ya se empieza a notar un movimiento silencioso pero persistente: dirigentes que se declaran disponibles, con currículum actualizado, discurso moderado y plena disposición a “ayudar a que al Gobierno le vaya bien”. No hay cargos prometidos ni acuerdos cerrados, pero sí varias manos levantadas. Y varias urgencias políticas empujando desde atrás.

En ese grupo destacan Demócratas, Amarillos por Chile y Evópoli, colectividades que respaldaron a Kast en segunda vuelta y que hoy miran al nuevo Gobierno como una oportunidad de seguir vigentes en un escenario complejo. No hablan de cupos, evitan la palabra coalición y repiten la idea del “Gobierno de emergencia”, pero el subtexto es claro: están disponibles.

Y es que el Presidente electo en su primera reunión como líder del sector en “La Moneda chica” dijo que quiere una administración de unidad, pero no avanzar en la conformación de una nueva alianza.

El “centro” de Rincón con disponibilidad inmediata

En Demócratas, la situación es particularmente apremiante. Golpeados por los resultados parlamentarios y con riesgo real de disolución legal, el partido de Ximena Rincón vive una etapa de redefinición. La senadora ha sido explícita: el foco hoy está en “subsistir”, reorganizarse y reagruparse, incluso conversando con Amarillos y Evópoli para rearticular el denominado “centro político”. Aun así, ha dejado la puerta abierta a que “hay grandes figuras que pueden estar” en el Gobierno si el Presidente electo así lo estima. Traducido: no piden, pero tampoco se esconden.

Una de esas “figuras” es el secretario general del partido, Carlos Maldonado, quien ha ido incluso más allá en la defensa del respaldo a José Antonio Kast. En recientes declaraciones a la prensa, dijo que fue por convicción, no por cálculo, y se ha encargado de aclarar –más de una vez– que no hay expectativas de premios ni facturas por cobrar. Eso sí, participó de la reunión con J. A. Kast y otros partidos, reafirmando que Demócratas está dispuesto a colaborar “desde cualquier espacio”. El CV está sobre la mesa; la llamada aún no llega.

Otro de los rostros de ese apoyo fue el exdiputado y fundador del PPD, Jorge Tarud, hoy vicepresidente de Demócratas. “Tuvimos diferencias, pero hay que hacerlo por Chile”, dijo en Televisión Nacional, en un respaldo que no cayó nada bien entre sus exaliados.

El exministro Sergio Bitar (PPD) reaccionó al nuevo alineamiento político de Tarud: “Creo que hay que tener alguna coherencia en la vida”, dijo en Al Pan Pan con Mirna Schindler. Y más duro fue, por su parte, el senador Fidel Espinoza (PS): “Hoy entiendo que ya tienes una embajada, que era tu sueño. Violas la honra, Tarud, de las víctimas de DDHH”.

El diputado Víctor Pino (exmilitante del PDG) también apareció en la foto con José Antonio Kast durante la declaración de apoyo de su actual partido, Demócratas. No ha dado declaraciones sobre el futuro gabinete, pero conviene recordar que perdió en las recientes elecciones parlamentarias y no fue reelecto.

Quien tampoco logró la reelección y hoy aparece con el CV en la mano para el Ministerio del Deporte es la exatleta de alto rendimiento y diputada de Demócratas, Érika Olivera. Su trayectoria deportiva y experiencia legislativa juegan a favor, pero no todo es línea recta: persisten reparos en algunas federaciones y aún ronda el recuerdo fresco de su áspero cruce con Johannes Kaiser en la Cámara.

“No ha habido nada”: Amarillos enfría expectativas y deja la charla para después de las fiestas

En Amarillos por Chile, el diagnóstico es parecido, aunque el tono es algo más escéptico. Su presidente y único diputado, Andrés Jouannet, ha sido claro en bajar las revoluciones. Y es que por ahora no hay coalición, no hay acuerdo político de largo plazo y no hay una conversación formal sobre cargos.

“No ha habido nada”, dice a El Mostrador el parlamentario –que tampoco logró la reelección–, subrayando que el apoyo a José Antonio Kast ha sido genuino y sin letra chica, anclado en coincidencias básicas como enfrentar al crimen organizado, el terrorismo en su región –La Araucanía– y reactivar el crecimiento. Por ahora, dice, no hay conversaciones ni ofrecimientos sobre la mesa, aunque deja la puerta entreabierta con realismo político: después de las fiestas, imagina, vendrá la charla.

Mientras tanto, en la tienda reconocen que nadie puede restarse del desafío de que al Gobierno le vaya bien. Amarillos, que también enfrenta el riesgo de desaparecer legalmente, busca reconstruirse –con o sin otro nombre– y mantener presencia, ya sea aportando ideas, nombres o respaldo legislativo.

Los nombres que suenan –más como cartas sobre la mesa que como fichajes cerrados– son pocos pero conocidos: el exsubsecretario y exministro de Estado de los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, exmilitante radical y hoy vicepresidente de Amarillos, Isidro Solís, a quien Jouannet vería encantado en el gabinete; y el propio Jouannet, que se declara más cómodo en el mundo académico después del Congreso, aunque admitió a la prensa que a un Presidente “es difícil decirle que no”.

Evópoli en la cornisa: colaborar, entrar o sobrevivir

En Evópoli, en tanto, el clima es más inquieto que entusiasta. La discusión interna también está cruzada por el riesgo de disolución legal, pero también por el temor de diluir definitivamente la bandera de la “derecha liberal”. El sector que encabeza Juan Manuel Santa Cruz –con figuras como Gonzalo Blumel e Ignacio Briones– apuesta por colaborar desde fuera, mientras el partido intenta salvarse en el Tricel tras no cumplir los requisitos mínimos de representación parlamentaria. A eso se suma que Francisco Undurraga tampoco logró la reelección, dejando a la tienda aún más golpeada.

Pese a ese escenario, en el equipo de Kast no pierden la esperanza de sumar a Evópoli. Incluso, algunas versiones apuntan a que Santa Cruz estaría siendo considerado para una subsecretaría. En la colectividad fundada por Felipe Kast –sobrino del Presidente electo– asumen que, si el escenario sigue tan estrecho, lo más probable es que termine imponiéndose una especie de “libertad de acción”: cada cual verá si entra, apoya desde afuera o simplemente espera a que el teléfono suene.

Hasta el expresidente Frei Ruiz-Tagle está en la lista

Todo esto ocurre mientras José Antonio Kast avanza en su propio diseño: reuniones con los partidos que lo respaldaron, énfasis en un Gobierno de emergencia, coordinación política sin una coalición formal y cuidado extremo de no repetir esquemas que terminen en desorden prematuro. La idea es sumar apoyos sin amarrarse, escuchar sin comprometerse y armar equipos con criterio propio.

Incluso en ese marco, el Presidente electo ha deslizado gestos inesperados, como no descartar ofrecerle al expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle un eventual cargo internacional, ampliando aún más el espectro de “disponibles” ilustres. “Todos los que quieran colaborar donde sea son muy bienvenidos”, dijo el Mandatario electo, agregando que “en su momento se irá sabiendo lo que va ocurriendo”.

Hoy, los posibles cargos para el expresidente van desde Cancillería hasta una embajada estratégica –como China– o un regreso al rol de enlace con Asia-Pacífico, función que Frei ya desempeñó durante los gobiernos de Bachelet y Piñera.

Cabe mencionar que actores del oficialismo entrante –Republicanos, UDI, RN, el Partido Nacional Libertario y figuras como Johannes Kaiser– están enfrascados en sus propias discusiones internas, criterios y líneas rojas. Por ahora, la escena la ocupan quienes miran el nuevo ciclo con una mezcla de urgencia, pragmatismo y buena disposición.