De “fin al CAE” al “fin del FES”: reforma emblemática de Boric corre peligro si pasa a marzo

La iniciativa ha sido promovida por La Moneda como un cambio estructural, pero ha enfrentado duras críticas a propósito del impacto del nuevo modelo en las arcas fiscales. Continúa en segundo trámite en el Senado a la espera de indicaciones, pero el nuevo Gobierno podría detener su tramitación.

El proyecto que crea el Financiamiento para la Educación Superior (FES) y pone fin al CAE sigue en segundo trámite en la Comisión de Educación del Senado, sin indicaciones ingresadas, a semanas del cierre del año legislativo, lo que pone en riesgo su despacho antes del receso.

El Gobierno del Presidente Gabriel Boric busca aprobar el FES antes del cambio de mando, al considerarlo un proyecto emblemático de su administración, mientras que parlamentarios advierten que, de quedar para marzo, su viabilidad bajo el gobierno de José Antonio Kast es incierta.

El Ejecutivo sostiene que el FES mejora la situación fiscal respecto del CAE y que existen consensos básicos, como eliminar la participación de la banca, ordenar las deudas educativas y establecer un plan de condonación según ingresos.

Actores del sistema universitario y organismos técnicos han formulado críticas al diseño del proyecto, alertando sobre impactos en la sostenibilidad financiera de las instituciones, posibles pérdidas millonarias y la imposibilidad de reconocer el FES como activo financiero del fisco.

En el Congreso, la oposición condiciona el avance del proyecto al ingreso de indicaciones sustantivas del Ejecutivo, mientras que desde el oficialismo se afirma que aún es posible destrabar la discusión y despachar la iniciativa en el actual período legislativo. Lee la nota completa en este link