Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES) alerta posible cierre

El Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES) informó este sábado de un posible cierre de la entidad.

En un comunicado, el COES informó que su propuesta no ha sido adjudicada en el Concurso de Centros de Investigación de Interés Nacional 2025 de ANID.

“Durante doce años, COES ha desarrollado una labor científica asociativa e interdisciplinaria dedicada a comprender los procesos sociales que configuran la cohesión y el conflicto en Chile. Este esfuerzo se ha traducido en la consolidación de estándares de investigación asociativa en las ciencias sociales en Chile. Desde sus inicios, el centro pasó de 60 publicaciones en su primer año a superar, a la fecha, las mil publicaciones, difundidas en revistas de alto prestigio tanto a nivel nacional como internacional”, señala la declaración de su Consejo académico.

“A lo largo de este periodo, el centro ha contribuido de manera sustantiva a la investigación y la formación a través de diversos instrumentos y herramientas, como el Estudio Longitudinal Social de Chile (ELSOC), los Observatorios de Cohesión Social y Desigualdades, el programa ProCívico, la Escuela de Invierno, los Semilleros Regionales, la Unidad de Evidencia, Conexión e Incidencia (ECI) , entre otras iniciativas. Bajo el liderazgo de las universidades patrocinantes (Universidad de Chile y Pontificia Universidad Católica de Chile) y asociadas (Universidad Diego Portales y Universidad Adolfo Ibáñez), COES consolidó un modelo de investigación colaborativa que fortaleció el diálogo entre ciencia, instituciones y sociedad. Su producción —más de mil publicaciones, bases de datos abiertas, redes académicas y herramientas de análisis territorial— permanecerá disponible como bien público para el país”, continúa la declaración.

“La no adjudicación de este concurso representa un momento de reflexión institucional y colectiva. El trabajo desarrollado por COES ha generado una comunidad científica madura y una base de conocimiento que trasciende al propio centro. En este contexto, se espera que las universidades del consorcio, en conjunto, puedan explorar caminos para resguardar y proyectar el legado de más de una década de investigación en conflicto y cohesión social, asegurando la continuidad de una agenda que ha aportado evidencia, formación y diálogo al desarrollo de Chile”.

También indicó que durante estos doce años, COES ha demostrado que la investigación colaborativa y la articulación entre ciencia, instituciones y ciudadanía pueden contribuir de manera decisiva al debate público y a la formulación de políticas basadas en evidencia.

“El centro agradece profundamente a las universidades del consorcio, a sus investigadores e investigadoras, al equipo profesional, a las instituciones colaboradoras y a la sociedad civil que acompañaron este proceso, reafirmando su compromiso con una ciencia al servicio del bien común”, cerró la declaración.