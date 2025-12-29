Denuncia de diputados PS pone a Dominga y a abogados Lagos y Vargas bajo investigación penal

La Fiscalía Nacional informó que los antecedentes entregados por los diputados socialistas Daniella Cicardini y Daniel Manouchehri permiten abrir una investigación penal contra Andes Iron, titular del proyecto Dominga, y contra los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, actualmente en prisión preventiva por otra causa de corrupción judicial conocida como Muñeca Bielorrusa.

La denuncia apunta a pagos por $255,5 millones que Andes Iron transfirió en 2023 al estudio Lagos, Vargas & Silber, justo cuando el Tribunal Ambiental de Antofagasta revisaba el rechazo del Comité de Ministros al proyecto. Las transferencias, según informó el medio Reportea, fueron registradas como honorarios de asesoría jurídica, pese a que Lagos y Vargas no figuraron como litigantes en las causas de Dominga.

Los antecedentes incluyen cartolas bancarias, el contrato firmado en marzo de 2023 por UF 7.100, y la distribución interna de los pagos, que alcanzó a exparlamentarios vinculados al estudio. A esto se suman cruces con fallos judiciales clave y vínculos con ministros que intervinieron en decisiones favorables a la minera.

Con estos elementos, el Ministerio Público concluyó que existe mérito suficiente para indagar eventuales delitos de cohecho, soborno y tráfico de influencias, abriendo un nuevo frente judicial en la ya extensa historia del proyecto Dominga.