Contraloría frena alza de sueldo a ministra Aguilera en medio de escrutinio a gestión en Salud

Mientras la ministra Ximena Aguilera enfrenta uno de sus momentos más complejos en el cargo, en la recta final del Gobierno, la Contraloría decidió cerrar otra puerta clave: la del dinero.

En un dictamen emitido el 24 de diciembre, el organismo fiscalizador rechazó el intento del Ministerio de Salud por habilitar un aumento de sueldo para la secretaria de Estado. El fallo, firmado por la contralora Dorothy Pérez y consignado este martes por Radio Biobío, fue directo y sin matices: la ley no lo permite.

De acuerdo al citado medio, la gestión del Minsal buscaba que la ministra pudiera acceder a la asignación de modernización contemplada en la Ley N° 19.553. El argumento jurídico era fino, pero arriesgado: que la incompatibilidad del beneficio solo afectaba a funcionarios y no a autoridades.

La Contraloría no compró la tesis. Por el contrario, reafirmó que la prohibición alcanza también a ministros cuando pertenecen a servicios regidos por la Ley N° 19.490, como es el caso de Salud.

El dictamen entra al fondo del asunto y apunta a la esencia del problema. Tanto la asignación de modernización como la asignación especial del sector salud —que ya reciben las autoridades— tienen el mismo objetivo: premiar el cumplimiento de metas institucionales. Autorizar ambas, advierte el órgano contralor, implicaría pagar dos veces por la misma razón, algo expresamente vedado por la jurisprudencia administrativa.

El resultado es claro. En su calidad de ministra, Aguilera solo puede recibir la asignación especial del sector salud, equivalente a un 5% de la base legal, pagada de manera trimestral. Cualquier otro complemento salarial fue declarado improcedente.

Desde el Ministerio de Salud optaron por una reacción medida. En una declaración breve, señalaron que la consulta surgió tras detectar una brecha remuneracional respecto de otros ministros, diferencia que —afirman— se originó en dictámenes previos de la propia Contraloría. Agregaron que el órgano fiscalizador “reconsideró parcialmente su criterio”, sin profundizar en que el objetivo práctico era destrabar un aumento que finalmente fue descartado.

Ministra bajo presión

El dictamen llega, además, en un momento políticamente incómodo para la titular de Salud. En los últimos días, Aguilera quedó en el centro de los cuestionamientos tras la realización de una cirugía a su madre, episodio que dejó de ser un asunto médico y pasó directo al debate público.

En un sistema marcado por extensas listas de espera, la velocidad del procedimiento activó críticas, comparaciones incómodas y una discusión sobre privilegios y estándares que ya llegó al Congreso.

Desde la oposición, el caso fue leído como una postal de desigualdad bajo el gobierno de Gabriel Boric. Parlamentarios exigieron explicaciones formales y anunciaron gestiones de fiscalización.

La Moneda, en tanto, salió a cerrar filas. El Ejecutivo insistió en que la decisión fue estrictamente clínica, adoptada por equipos médicos y bajo los protocolos vigentes, descartando cualquier intervención de la ministra.