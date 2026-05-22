Codelco ajusta bonos tras corrección de producción 2025: involucra a más de 6 mil trabajadores

Tal como informó El Mostrador este miércoles, la situación detectada en Codelco tras una auditoría interna a la producción de 2025 no genera efectos que hagan necesario modificar los estados financieros auditados de la estatal al 31 de diciembre de ese año. Sin embargo, el caso abrió una nueva derivada: el ajuste de incentivos variables pagados sobre la base de cifras de producción que luego fueron corregidas.

Este viernes, la presidenta del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética (CACE) de Codelco, Tamara Agnic, confirmó a La Tercera que “sin perjuicio de ello, la corrección de los volúmenes de producción reportados hace necesario recalcular los incentivos variables asociados a dichos indicadores”, proceso que involucra a 6.322 trabajadores y ejecutivos, con un monto estimado de US$14,3 millones, equivalente a cerca de $2 millones promedio por persona.

La estatal ya había comunicado el miércoles que la auditoría interna detectó una desviación en la producción informada al cierre de 2025, correspondiente a 26.875 toneladas de cobre reportadas como producidas en incumplimiento de normas internas. De ese total, 20 mil toneladas provienen de óxidos de Chuquicamata y 6.875 toneladas de arsénico de calcio de Ministro Hales. Con esta corrección, la producción propia de 2025 —informada en 1.334.445 toneladas— deberá ajustarse a 1.307.570 toneladas, una baja cercana al 2%.

El caso fue advertido previamente por la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), que en febrero detectó señales de riesgo en las cifras y activó su propia revisión. Su vicepresidenta ejecutiva, Claudia Rodríguez, señaló que “el riesgo que nosotros vimos es que efectivamente habían desviaciones en la producción”, lo que motivó la auditoría.

En paralelo, Agnic precisó que el directorio instruyó implementar mecanismos de regularización y recuperación de los montos pagados, de acuerdo con la normativa vigente y los instrumentos laborales de la empresa. El proceso —dijo— deberá ejecutarse con gradualidad y apego a derecho, considerando que los pagos se realizaron en base a información corporativa posteriormente corregida.

La investigación interna ya había derivado en sanciones a ejecutivos y la desvinculación de al menos un gerente, además de observaciones a otras siete personas, en un proceso que también llevó a Codelco a revisar sus estándares internos de reporte de producción y fortalecer sus controles corporativos para evitar nuevas desviaciones.