Gobierno defiende cirugía exprés de madre de ministra Aguilera y UDI recurre a Contraloría

El gobierno del Presidente Gabriel Boric respondió este martes a la controversia por la cirugía de cadera realizada a la madre de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, en el Hospital El Salvador.

Según los antecedentes conocidos, la paciente ingresó el 23 de diciembre por una fractura y la intervención se ejecutó poco más de 10 horas después. El plazo contrastó con los tiempos de espera que enfrentan pacientes del sistema público. Registros del hospital consignaron que la resolución se formalizó por la vía administrativa, elemento que amplificó el impacto político del caso.

La Unión Demócrata Independiente (UDI) presentó un escrito ante la Contraloría General de la República. Además, parlamentarios del partido anunciaron que pedirán la citación de la ministra y de autoridades sanitarias a la Comisión de Salud de la Cámara, con el argumento de que se requiere aclarar si existió trato preferente.

Desde La Moneda, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, afirmó que la decisión no respondió a instrucciones externas y atribuyó la determinación al equipo médico del recinto. “Quien toma las decisiones es el equipo clínico o el equipo médico del respectivo recinto hospitalario”, declaró. Elizalde sostuvo que las indicaciones se adoptan sobre la base de protocolos del Ministerio de Salud para cirugías programadas y de urgencia.

El ministro también aludió al informe público entregado por el Hospital El Salvador y señaló que, con esos antecedentes, el Ejecutivo no tenía nuevos elementos que agregar.

La controversia se instaló en un contexto marcado por las listas de espera y el debate sobre criterios de priorización en la red pública.