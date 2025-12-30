Los incendios descontrolados y homicidios que acechan al vertedero municipal de Arica

El humo tóxico es eterno y parece que a nadie le importa. El vertedero municipal arde en llamas permanentemente por incendios ocasionados por terceros y descuidos de la Dirección del Medioambiente, Aseo y Ornato de la Municipalidad de Arica (Dimao). El cuadro parece no urgir a ninguna autoridad, pese a que a pocos metros están emplazadas la población Los Industriales y la toma de Cerro Chuño, ambas afectadas por la contaminación polimetálica por casi 40 años y donde hoy viven parte de las personas atendidas por el Estado por las secuelas de ese episodio medioambiental.

El último gran siniestro fue el mismo día de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Nadie sabe cómo empezó, pero rápidamente la humareda comenzó a verse desde toda la ciudad. Incluso, al caer la noche, llegó hasta el sector costero norte, tal como la bruma londinense. Los reclamos vecinales se desataron por las redes sociales, pero no hubo motivación alguna por aplacarlos. Es más, el mismo incendio rebrotó el 22 de diciembre con grandes llamaradas en la noche y tampoco se vio a autoridades municipales y de la Secretaría Regional Ministerial de Salud activando un operativo con acciones concretas para frenar este problema.

Atrás ha quedado la promesa del alcalde Orlando Vargas, realizada el 23 de junio en una visita al recinto. Allí anunció un mejor manejo de las 8.000 toneladas de residuos que se recolectasen al mes en la ciudad, con maquinaria nueva y una estrategia distinta a la de su antecesor. Lo que olvidó decir es que su anuncio quedaría en manos del mismo director de la Dirección de Medioambiente, Aseo y Ornato, Marco Gutiérrez, funcionario de planta con largas licencias médicas y que, en administraciones anteriores, ha tenido las mismas dificultades de manejo de este recinto que hoy está colapsado no solo por la basura domiciliaria.

¿Qué dijo la autoridad sanitaria? Sobre el incendio del 14 de diciembre, la Secretaría Regional Ministerial de Salud solo contestó algo breve a Aquí Arica, señalando que «a través de su equipo de fiscalización, constataron algunos presuntos incumplimientos a la legislación vigente, los cuales, dieron inicio a un sumario sanitario, el que se encuentra en curso y del que actualmente no se puede informar su contenido para que no afecte la validez del proceso, que aún no ha finalizado».

Pese a ese sumario sanitario en curso, los incendios han continuado. Es más, la situación ha recrudecido en estos dos últimos años con el robo de cables en distintos puntos de la ciudad. Según los propios vecinos, el sector sería utilizado para la quema de este material y así extraer con facilidad el cobre que contienen. Hasta el lugar, por razones de seguridad, el Cuerpo de Bomberos no llega, así es que las autoridades esperan que los incendios se extingan solos, con el consiguiente perjuicio para quienes deben respirar día y noche las humaredas.

El panorama no es nuevo. El 2012 la Seremi de Salud aplicó sanciones al municipio precisamente por incendios de gran magnitud, registrados en este mismo sitio.

Pero eso no es todo. Este año han sido encontrados dos cuerpos de personas asesinadas en el mismo sector, sitio próximo a las tomas de terrenos fiscales, hoy desalojadas, pero que sirvieron de refugio a integrantes de la banda del crimen organizado «Los Gallegos». Un hallazgo ocurrió en septiembre pasado, cuando la Fiscalía advirtió de que el cadáver tenía una data de cuatro meses y el 17 de diciembre se produjo un homicidio en el camino a este recinto.

La «gran barricada» de neumáticos

Presionada por los intensos reclamos sobre la toxicidad del incendio del 14 de diciembre, la Municipalidad de Arica emitió ese mismo día en sus redes sociales un confuso comunicado donde acusaba a terceros de haber iniciado el incendio de una «gran barricada de neumáticos» de desecho que había armado la Dimao, para donarlos a una institución cuyo nombre no revelaron.

A raíz de las dudas que dejó esa nota oficial del municipio, Aquí Arica solicitó más antecedentes a la Municipalidad, dado que miembros del Concejo Municipal refirieron que nunca fueron informados de esta donación.

Sobre la acumulación de neumáticos en desuso, la municipalidad expresó que «se dio en el marco del inicio de un proceso de retiro y valorización, asociado a un convenio de colaboración suscrito por la Municipalidad de Arica con la empresa Valora Más, en conformidad con la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (Ley REP). Dicha acumulación correspondía a neumáticos retirados progresivamente desde distintos puntos de la comuna, con el objetivo de ser derivados a plantas de valorización autorizadas. El acopio era transitorio y se encontraba dentro del recinto de administración municipal«.

Respecto del convenio que respaldó esta acción, señalaron que este instrumento permite regular «la gestión de neumáticos fuera de uso y establece obligaciones para su recolección y valorización. Este proceso no tiene costo para los generadores y busca precisamente evitar la disposición informal y la quema de neumáticos».

Asimismo, reconocieron que la existencia de quemas dentro y fuera del vertedero municipal ha sido abordada con organismos de emergencia y fiscalización.

En cuanto a las medidas correctivas para evitar nuevos incendios, la municipalidad anunció que decidió reforzar los controles y la vigilancia en el vertedero, acelerar el retiro de neumáticos fuera de uso mediante el convenio vigente, coordinar con los organismos técnicos y de emergencia, y revisar protocolos para este fin con el objetivo de minimizar los riesgos ambientales y sanitarios.

Pese a esos compromisos declarados por la administración comunal, hasta el cierre de esta edición las quemas dentro y fuera del vertedero municipal han continuado. Y, por lo mismo, las quejas de los vecinos se han mantenido, especialmente, las de aquellos que viven en barrios afectados por la contaminación polimetálica y para los que, paradójicamente, antes de la segunda vuelta electoral, el Gobierno inauguró el Centro de Salud Ambiental en el sector norte donde la nube tóxica ya se ha hecho parte del paisaje diario.