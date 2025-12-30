Buenas nuevas: Arica aumenta el PIB regional en un 3%

¡Bienvenido 2026! Estamos a solo un día de que llegue el Año Nuevo. Despedimos este 2025 muy contentos por el deber cumplido y por el crecimiento de nuestra comunidad lectora. Ha sido un trabajo intenso preparar cada edición de nuestro Aquí Arica, con el sello del periodismo independiente de El Mostrador.

Como todo fin de Gobierno, ya se siente el cansancio en las autoridades del Gabinete Regional, al punto de que pocas contestan sus teléfonos y las menos responden los requerimientos de la prensa, especialmente en momentos de crisis. Es el «pato cojo» en su máxima expresión, pues pese a la recomendación de no tomarse vacaciones que les hizo el delegado presidencial regional Nicolás González, algunos seremis hicieron caso omiso y otros están pensando en ausentarse todo el verano porque tienen feriados acumulados. ¡Increíble!

En la vereda contraria, ciertos líderes políticos regionales preparan los nombres para el nuevo Gabinete Regional que asumirá junto al Presidente José Antonio Kast. La idea es que no «rebote» ninguno, así es que están aplicando todos los cedazos posibles, para que no haya renuncias por «funas» por «antecedentes manchados» que se conocían, pero que fueron obviados por los infaltables amigos que creen que nada les pasará.

La primerísima nota trae una buenanueva: el Banco Central registró un repunte de un 3% del Producto Interno Bruto Regional (PIBR) durante el tercer trimestre del año. El desarrollo del sector servicios fue el que permitió lograr los tan esquivos números azules en el crecimiento de la economía regional.

Luego de ese buen augurio económico, fijamos la vista en Cerro Chuño, lugar que siempre aporta noticias. Atendiendo el llamado de muchos vecinos, les contamos lo que está pasando con los constantes incendios y homicidios en el vertedero municipal, ubicado a pocos metros de esa población en Quebrada Encantada.

En un viaje corto por la Región de Atacama, nos enteramos de que el Juzgado de Garantía de Copiapó reabrió el caso sobre delitos cometidos en la entrega de recursos públicos a la Fundación Comprometidos, investigación que incluye la denominada «Arista Arica».

¡Lamentable! El Viejito Pascuero prometido por la Municipalidad de Arica para los niños de Villa Frontera y el valle de Lluta no llegó. En esta nota les contamos lo que pasó en la primera jornada de la gira «Navidad en los valles del municipio», donde el productor contratado por el municipio por $ 57 millones no acudió con el carro navideño pactado, generando molestia en esos sectores.

Como amerita el término del año, cerramos dando a conocer en qué consistirá el espectáculo de Año Nuevo en la ciudad, donde el municipio anunció pirotecnia y tres escenarios con grupos musicales y solistas.

Economía regional se levanta en tercer trimestre por crecimiento de servicios y el turismo

Un buen indicador arrojó el Informe de Cuentas Nacionales del Banco Central, que estableció que el tercer trimestre de este año, es decir: julio-agosto-septiembre, la Región de Arica y Parinacota experimentó un crecimiento del Producto Interno Bruto Regional (PIBR) de un 3%.

La cifra vino a quebrar la tendencia constante de decrecimiento o de mínimo incremento de la actividad económica regional que ha mostrado en los últimos años esta zona extrema. Es más, este indicador es completamente opuesto al registrado el año pasado durante el mismo periodo. En ese lapso de 2024, la región exhibió una caída del PIB de -1,7%, incidida por la minería no metálica, dada la paralización de faenas ordenada por el Primer Tribunal Ambiental a la compañía Quiborax S.A.

En cuanto a las razones que explican el aumento del PIB este año, el Banco Central señaló que fue impulsado «por los servicios, donde destacó el desempeño de los servicios personales, de restaurantes y hoteles, y empresariales».

Asimismo, en un análisis paralelo, se detectó el crecimiento de 5,1% en el consumo de los hogares, especialmente en el gasto de alimentos, bebidas y combustibles en los bienes no durables; el consumo de servicios personales dentro de los servicios; y el gasto en bienes tecnológicos en los bienes durables.

«Aún no nos recuperamos»

Al analizar detenidamente el comportamiento del PIB regional, el economista y académico de la Universidad de Tarapacá, Fernando Cabrales, señaló que «si bien esta es una cifra positiva, todavía no alcanzamos los niveles de 2021 y 2022. Los niveles de recuperación económica pueden ser bastante rápidos o muy lentos. De hecho en este último informe, las regiones que han presentado caídas, son zonas con problemas puntuales o aleatorias, como, por ejemplo, Tarapacá con las mineras de Quebrada Blanca y Doña Inés, y en Rancagua lo mismo, por lo que pasó en El Teniente».

Según el experto, el repunte en la región se debería al alza de la moneda peruana respecto del peso chileno, situación que estaría impulsando a los peruanos a viajar hasta Arica para consumir servicios. «El tipo de cambio real es el más bajo para los peruanos en los últimos 30 años. La economía local está ganando competitividad respecto de la peruana. Esto también revela que para los chilenos Perú está caro y para los peruanos está barato Chile. Esto significa que la mayor parte del gasto agregado de los chilenos se está quedando en Arica y desde el sur peruano están viniendo a esta zona», precisó

Según Cabrales, este panorama se mantendrá el 2026, dado el crecimiento de las exportaciones agrícolas y mineras en Perú, lo que ha hecho que el país vecino tenga una balanza comercial positiva y una inflación baja.

Asimismo, el economista expuso que si bien la región ha tenido una caída en la minería y en la agricultura, estas actividades han sido compensadas con el dinamismo de los servicios y el comercio. «Básicamente se está repitiendo el cuadro de 2021 y 2022, periodo en que por la pandemia la gente tuvo que quedarse en Chile y la actividad económica se enfocó en el consumo local«, expresó.

Nuevos incentivos

Para Cabrales es vital que la región cuente con un nuevo instrumento que incluya incentivos para atraer nuevas inversiones, ya que la Ley Arica -vigente con estímulos a la inversión diseñados a fines de los noventa- no aborda nuevas coyunturas económicas favorables para esta zona.

«Hay oportunidades que están surgiendo y que la región no está en condiciones de aprovechar. Lo primero es el turismo, especialmente el de los peruanos en Chile debería repuntar. Chile está barato para los peruanos y los argentinos, y Arica no está en condiciones, porque es una ciudad sucia, con poca oferta y pocos programas de captación de turistas. Este tipo de ventanas no es muy larga, entonces si te pones a pensar qué hacer ahora, seguro ya habrá pasado el momento», planteó.

Y en otro ámbito, el académico explicó que Bolivia es un mercado que debe abordarse, considerando la multiplicidad de necesidades que tiene la nación vecina, especialmente en el ámbito de su producción industrial. «Bolivia va a tornar a una economía como la chilena o la peruana, cuyas reglas del juego las conocemos. Entonces, las oportunidades están para los servicios al comercio exterior. Esta es otra ventana que se está consolidando y que deberíamos haber estado en condiciones de aprovecharlas», sentenció.

Los incendios descontrolados y homicidios que acechan al vertedero municipal de Arica

El humo tóxico es eterno y parece que a nadie le importa. El vertedero municipal arde en llamas permanentemente por incendios ocasionados por terceros y descuidos de la Dirección del Medioambiente, Aseo y Ornato de la Municipalidad de Arica (Dimao). El cuadro parece no urgir a ninguna autoridad, pese a que a pocos metros están emplazadas la población Los Industriales y la toma de Cerro Chuño, ambas afectadas por la contaminación polimetálica por casi 40 años y donde hoy viven parte de las personas atendidas por el Estado por las secuelas de ese episodio medioambiental.

El último gran siniestro fue el mismo día de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Nadie sabe cómo empezó, pero rápidamente la humareda comenzó a verse desde toda la ciudad. Incluso, al caer la noche, llegó hasta el sector costero norte, tal como la bruma londinense. Los reclamos vecinales se desataron por las redes sociales, pero no hubo motivación alguna por aplacarlos. Es más, el mismo incendio rebrotó el 22 de diciembre con grandes llamaradas en la noche y tampoco se vio a autoridades municipales y de la Secretaría Regional Ministerial de Salud activando un operativo con acciones concretas para frenar este problema.

Atrás ha quedado la promesa del alcalde Orlando Vargas, realizada el 23 de junio en una visita al recinto. Allí anunció un mejor manejo de las 8.000 toneladas de residuos que se recolectasen al mes en la ciudad, con maquinaria nueva y una estrategia distinta a la de su antecesor. Lo que olvidó decir es que su anuncio quedaría en manos del mismo director de la Dirección de Medioambiente, Aseo y Ornato, Marco Gutiérrez, funcionario de planta con largas licencias médicas y que, en administraciones anteriores, ha tenido las mismas dificultades de manejo de este recinto que hoy está colapsado no solo por la basura domiciliaria.

¿Qué dijo la autoridad sanitaria? Sobre el incendio del 14 de diciembre, la Secretaría Regional Ministerial de Salud solo contestó algo breve a Aquí Arica, señalando que «a través de su equipo de fiscalización, constataron algunos presuntos incumplimientos a la legislación vigente, los cuales, dieron inicio a un sumario sanitario, el que se encuentra en curso y del que actualmente no se puede informar su contenido para que no afecte la validez del proceso, que aún no ha finalizado».

Pese a ese sumario sanitario en curso, los incendios han continuado. Es más, la situación ha recrudecido en estos dos últimos años con el robo de cables en distintos puntos de la ciudad. Según los propios vecinos, el sector sería utilizado para la quema de este material y así extraer con facilidad el cobre que contienen. Hasta el lugar, por razones de seguridad, el Cuerpo de Bomberos no llega, así es que las autoridades esperan que los incendios se extingan solos, con el consiguiente perjuicio para quienes deben respirar día y noche las humaredas.

El panorama no es nuevo. El 2012 la Seremi de Salud aplicó sanciones al municipio precisamente por incendios de gran magnitud, registrados en este mismo sitio.

Pero eso no es todo. Este año han sido encontrados dos cuerpos de personas asesinadas en el mismo sector, sitio próximo a las tomas de terrenos fiscales, hoy desalojadas, pero que sirvieron de refugio a integrantes de la banda del crimen organizado «Los Gallegos». Un hallazgo ocurrió en septiembre pasado, cuando la Fiscalía advirtió de que el cadáver tenía una data de cuatro meses y el 17 de diciembre se produjo un homicidio en el camino a este recinto.

La «gran barricada» de neumáticos

Presionada por los intensos reclamos sobre la toxicidad del incendio del 14 de diciembre, la Municipalidad de Arica emitió ese mismo día en sus redes sociales un confuso comunicado donde acusaba a terceros de haber iniciado el incendio de una «gran barricada de neumáticos» de desecho que había armado la Dimao, para donarlos a una institución cuyo nombre no revelaron.

A raíz de las dudas que dejó esa nota oficial del municipio, Aquí Arica solicitó más antecedentes a la Municipalidad, dado que miembros del Concejo Municipal refirieron que nunca fueron informados de esta donación.

Sobre la acumulación de neumáticos en desuso, la municipalidad expresó que «se dio en el marco del inicio de un proceso de retiro y valorización, asociado a un convenio de colaboración suscrito por la Municipalidad de Arica con la empresa Valora Más, en conformidad con la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (Ley REP). Dicha acumulación correspondía a neumáticos retirados progresivamente desde distintos puntos de la comuna, con el objetivo de ser derivados a plantas de valorización autorizadas. El acopio era transitorio y se encontraba dentro del recinto de administración municipal«.

Respecto del convenio que respaldó esta acción, señalaron que este instrumento permite regular «la gestión de neumáticos fuera de uso y establece obligaciones para su recolección y valorización. Este proceso no tiene costo para los generadores y busca precisamente evitar la disposición informal y la quema de neumáticos».

Asimismo, reconocieron que la existencia de quemas dentro y fuera del vertedero municipal ha sido abordada con organismos de emergencia y fiscalización.

En cuanto a las medidas correctivas para evitar nuevos incendios, la municipalidad anunció que decidió reforzar los controles y la vigilancia en el vertedero, acelerar el retiro de neumáticos fuera de uso mediante el convenio vigente, coordinar con los organismos técnicos y de emergencia, y revisar protocolos para este fin con el objetivo de minimizar los riesgos ambientales y sanitarios.

Pese a esos compromisos declarados por la administración comunal, hasta el cierre de esta edición las quemas dentro y fuera del vertedero municipal han continuado. Y, por lo mismo, las quejas de los vecinos se han mantenido, especialmente, las de aquellos que viven en barrios afectados por la contaminación polimetálica y para los que, paradójicamente, antes de la segunda vuelta electoral, el Gobierno inauguró el Centro de Salud Ambiental en el sector norte donde la nube tóxica ya se ha hecho parte del paisaje diario.

Fundación Comprometidos: justicia ordena reabrir caso para nuevas diligencias

Pese a que en noviembre pasado se había decretado el cierre de la investigación, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) logró la reapertura del proceso penal que lleva adelante la Fiscalía Regional de Atacama, por una serie de delitos de corrupción pública que se habrían cometido en tres proyectos adjudicados a la Fundación Comprometidos en las regiones de Arica y Parinacota, Antofagasta y Atacama.

La decisión fue adoptada por el Juzgado de Garantía de Copiapó el pasado 17 de diciembre. El tribunal fijó un plazo de 50 días para agotar la realización de varias diligencias que no habían sido ejecutadas por el órgano persecutor desde el 2023. Ese año decidió iniciar un proceso que ha pesquisado anomalías en adjudicaciones realizadas por los gobiernos regionales de Arica y Parinacota y de Antofagasta, además del Servicio de Vivienda y Urbanización de Atacama.

En la llamada «Arista Arica 1», la Fiscalía de Atacama investiga la asignación del Gore de $ 246.600.000 a la Fundación «Comprometidos», para la ejecución del proyecto “Control poblacional canino y felino Arica 6.000 mascotas” en el periodo 2022-2023. Por este caso fueron formalizados este año el exadministrador del Gore, Leonel Huerta Fernández, y el analista del Gore y revisor de la iniciativa, Ramiro Moreno Valenzuela.

Adicionalmente, el órgano persecutor anunció el 10 de septiembre que abriría una segunda causa en la llamada «Arista Arica 2», relacionada con la asignación directa de $ 33.840.000 a la misma entidad, correspondiente al 7% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). Se trata del proyecto «2.000 registros y consultas regionales de mascotas Arica», que consistió en el implante gratuito de dos mil microchips a mascotas y se desarrolló en el último trimestre de 2022, pero que fue rendido fuera del plazo inicial en 2023.

Diligencias pendientes

Las diligencias que deberán concretarse dentro de los próximos 50 días incluyen la obtención de una respuesta aún pendiente de la Contraloría Regional de Antofagasta, así como informes del Servicio de Impuestos Internos (SII) y del Conservador de Bienes Raíces. Estos antecedentes permitirán determinar la existencia de propiedades a nombre de los 11 imputados, las inscripciones de dominio de los inmuebles y si estos presentan hipotecas, gravámenes o prohibiciones.

En la misma resolución, el juez de Garantía de Copiapó, Ubaldo Basoa Oviedo, ordenó despachar una orden de investigar con el fin de establecer si existen sociedades integradas por los imputados, así como aquellas en las que participen sus cónyuges u otros familiares, precisando además el porcentaje de participación en cada caso. Asimismo, dispuso oficiar a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para verificar si los imputados mantienen inversiones en fondos mutuos, cuotas o valores en instrumentos financieros. Igual diligencia solicitó a los Conservadores de Comercio de Santiago, Arica, Antofagasta y Copiapó, a fin de determinar si los involucrados figuran como socios, directores o administradores de sociedades mercantiles.

Asimismo, entre las diligencias ordenadas se incluyó la solicitud de un informe al Servicio de Impuestos Internos (SII) para identificar a todas las personas naturales o jurídicas que emitieron boletas de honorarios o facturas a la Fundación Comprometidos, así como la toma de declaración de dichas personas, con el fin de que expliquen los servicios efectivamente prestados.

Declaración de imputado preso

Una de las gestiones que se concretará ahora es la toma de la declaración del presidente de la Fundación «Comprometidos», Sebastián Duarte. Este es el único imputado que se encuentra aún en prisión preventiva en el Centro de Detención Preventiva «Santiago 1», pese a varias solicitudes que ha realizado para salir en libertad ante el tribunal y la Corte de Apelaciones de Copiapó. Hasta hoy se ha mantenido el criterio de que la libertad del imputado constituye un peligro para la sociedad.

Esta pericia será acompañada de un análisis forense de los dispositivos digitales incautados, tales como teléfonos celulares, computadores, discos duros, pendrives u otros soportes de almacenamiento digital. Este procedimiento busca identificar flujos de información para acreditar los hechos investigados y eventuales responsabilidades penales, la recuperación de comunicaciones electrónicas, la identificación de archivos y respaldos digitales sobre la administración de la fundación, y el establecimiento de eventuales coordinaciones entre los imputados y terceros.

Carro navideño municipal dejó esperando a niños de Villa Frontera y del valle de Lluta

Cientos de niños de los sectores de Villa Frontera y del valle de Lluta quedaron esperando el carro navideño comprometido por la Municipalidad de Arica, el cual, pese a las reiteradas excusas entregadas por los organizadores, nunca llegó el viernes pasado.

La situación provocó enojo y desilusión en ambos lugares, debido a que personal de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) del municipio mantuvo, hasta última hora, la ilusión de que la llamada actividad «La magia de la Navidad en los valles de Arica» se realizaría con la llegada del Viejo Pascuero colmado de regalos y bolsas de dulces en tres puntos de estos villorrios de la comuna.

El incumplimiento en el programa evidenció la falta de prolijidad del municipio en la organización de este evento, que recorrería también los valles de Azapa, Acha, Cerro Sombrero, Chaca y Vítor en días posteriores, para entregar los obsequios adquiridos con fondos municipales a los niños y niñas que viven en esos sectores.

Desde la Municipalidad de Arica responsabilizaron al productor del evento, Rodrigo Palza Douat, cuya empresa Zoul Entertainment Group se adjudicó esta licitación por $57.120.000 el pasado 17 de diciembre, además de la producción del Clásico Navideño realizado en el estadio Carlos Dittborn por otros $119.000.000. Sobre este último evento también se registraron quejas, especialmente por la caótica distribución de alimentos destinada a los niños.

Los recursos para el montaje de esta gira por los valles no eran municipales, sino que correspondían a una de las «generosas» transferencias que durante el año ha realizado el gobernador regional Diego Paco Mamani al municipio, con el apoyo del Consejo Regional (Core), para auxiliar la gestión municipal. Ello, pese a los malos índices de ejecución presupuestaria que exhibe la administración edilicia en el uso de estos fondos.

El municipio explicó que el 26 de diciembre esperaron hasta último momento que el proveedor pusiera en marcha el camión comprometido y no lo hizo. Asimismo, dijeron que si bien hay multas para la productora por eventuales incumplimientos, «se penaliza, pero la verdad es que las multas parecen no ser un elemento que desanime a seguir postulando. Las multas son económicas y, como no son tan altas, finalmente el proveedor puede preferir asumir la multa».

Consultados sobre por qué se siguen adjudicando contratos a Palza Douat, considerando que durante la campaña electoral el alcalde había señalado que no volvería a contratar a esta productora por el supuesto favoritismo que le otorgó la administración municipal anterior, desde el municipio explicaron que “las razones por las cuales Zoul sigue adjudicándose las licitaciones es porque oferta más barato que el resto. Sus precios son tan bajos que resulta imposible para otras productoras competir”.

La gira fallida

El primer punto de la gira navideña estaba programado para Villa Frontera. Con ese objetivo, desde la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) se contactó a la presidenta de la junta de vecinos, Gabriela Liberona, quien —a solicitud del municipio— convocó a niños y apoderados a reunirse antes de las 17.00 horas en una sede social del sector. Sin embargo, con el paso de las horas, una funcionaria de la Dideco comenzó a entregar explicaciones telefónicas a los asistentes ese mismo viernes, señalando que el carro navideño se encontraba atrasado, pero que igualmente llegaría al lugar.

Puntualmente, el gobernador regional Diego Paco acudió al lugar para remarcar que ese evento se hacía con su aporte monetario. Con desilusión y preocupación en su cara, debió retirarse cuando vio que la actividad no se haría. Finalmente, después de dos horas, desde el municipio le avisaron a la dirigenta que no llegaría el camión con Santa Claus y lo mismo ocurrió con los vecinos del valle de Lluta, donde se harían dos paradas más.

Tanto fue el enojo de la dirigenta, que debió presentarse el exdirector de Prevención y Seguridad Humana, Jair Díaz, quien fue removido del cargo por el inicio de un sumario por usar una licencia médica para ir a Tacna.

«Llegó este señor intentando responsabilizar al gobernador, y ahí le dije que el gobernador no tenía nada que ver, porque el Gobierno Regional solo había traspasado los recursos y el municipio era la unidad ejecutora. Al final, le dijo a una vecina que si tenía negocio, entonces esto era lo mismo cuando alguien fallaba y que así eran las cosas en el servicio público. Fue muy decepcionante porque convocamos a unos 100 niños y él llegó tarde con unas bolsas de dulces, pero no asumiendo ninguna responsabilidad«, expresó molesta Gabriela Liberona.

El sábado, desde la Municipalidad le ofrecieron recalendarizar la actividad para el domingo. Sin embargo, la molestia fue tal en los vecinos, que en dos grupos de WhatsApp decidieron rechazar la propuesta municipal a través de una votación.

Las críticas políticas se dejaron sentir en las redes sociales. Tanto los consejeros regionales Oscar Pantoja (Partido Liberal) y Daniel Linares y la concejala comunista Dolores Cautivo cuestionaron el desempeño del municipio en la gestión de este evento. Esta última recordó que ella no dio su voto a la productora, precisamente porque tenía dudas sobre su capacidad de cumplimiento.

Productor responde

El productor Rodrigo Palza reconoció su incumplimiento en el primer día de la gira navideña, señalando que había acordado realizarla entre el 26 al 30 de diciembre.

«Nosotros habíamos avanzado el camión el 24 de diciembre, el 25 teníamos feriado, y el día 26 de diciembre íbamos a terminar temprano el camión. Me encontré que el día 26, tres de mis muchachos estaban muy mal. Uno con licencia médica, el otro igual aunque no fue al médico, y el otro tuvo otro problema. Finalmente quedamos con tres personas para el montaje que no eran los técnicos profesionales para armar la logística que lleva ese camión. Avisé a la municipalidad que estábamos con ese problema, tratamos y no pudimos llegar a armar el camión a tiempo. Fue un problema ajeno a mi voluntad«, explicó a Aquí Arica.

Palza dijo que había recalendarizado la gira del 26 de diciembre para el 31 de diciembre y que, como compensación, había enviado unas bolsas de dulces para aliviar la espera fallida del carro. También manifestó que en la nueva fecha para Villa Frontera, dispondría de un show especial para reparar su falta.

Finalmente, el domingo pasado el municipio reprogramó las visitas fallidas al valle de Lluta, donde los dirigentes le otorgaron una segunda oportunidad para cumplir con la actividad comprometida. Sin embargo, en el caso de Villa Frontera, dado que los vecinos organizados en la junta vecinal rechazaron la nueva fecha, la municipalidad optó por una estrategia alternativa para evitar la aplicación de un descuento al productor del evento.

El equipo de Dideco realizó el evento en una zona cercana a la línea del Ferrocarril Tacna-Arica, convocando a los grupos de dirigentes de las siete tomas al norte del sector, donde -hasta hace unos meses- una de sus funcionarias de confianza y participante activa del comando, que además hizo campaña activa por la hija del alcalde a senadora, ejercía como presidenta de uno de los comités de vivienda.

Arica recibe el Año Nuevo con pirotecnia y tres escenarios con artistas

A pesar de las voces de padres de niños neurodivergentes y de organizaciones animalistas que habían logrado frenar estos espectáculos con fuegos artificiales desde 2021, la Municipalidad de Arica decidió, por segundo año consecutivo, reponer la pirotecnia para recibir el Año Nuevo.

De esta manera, mañana en la noche el municipio ofrecerá fuegos artificiales «inclusivos, sustentables y de bajo impacto sonoro», según reza la promesa del evento que se realizará mañana para recibir el 2026. El espectáculo no revivirá el tradicional lanzamiento desde la cima del Morro por la inestabilidad que presenta el peñón. En su reemplazo, serán habilitados tres puntos distintos: una balsa en la playa Chinchorro, otro en el sector antenas de Cerro Chuño y también desde el cerro a la altura de Capitán Ávalos con Yerbas Buenas.

Asimismo, el evento tiene considerados tres escenarios: en el Parque Vicuña Mackenna, otro en el sector del polideportivo Las Machas, y en el Parque Punta Norte (entre Diaguitas y Los Andes). En estos eventos simultáneos participarán los grupos Sin Apuro, Fabián Núñez, Orfeón Municipal, Grupo Hechizo, Efecto 13, Chepo AC, Rumba XV, Dúo Mía, Grupo D’ceos, Laura Núñez, Orquesta Huracanes, Alisson Peich y Así D’ Ron.

En cuanto a la inquietud por los impactos de los fuegos artificiales en el humedal del río Lluta, el municipio precisó que la balsa que se instalará en el mar, «se encuentra fuera del área protegida del humedal. Los cartuchos son biodegradables, misma tecnología que en Viña y Valparaíso».

Sobre el costo que tendrá el show pirotécnico, el municipio adjudicó el 15 de diciembre la licitación a la empresa «Cienfuegos Chile SpA», por $ 33.967.753.

La programación fue presentada por el alcalde Orlando Vargas Pizarro y la recién nombrada directora de Turismo Municipal, Alicia Muñoz, junto al director regional de Servicio Nacional de Turismo, Alberto Duarte, el presidente de la Cámara de Turismo de Arica, Miguel Maldonado, y el empresario hotelero Jorge Aragón. La idea es fortalecer la oferta local y posicionar a Arica como un destino turístico estratégico para iniciar el 2026.

GENDARMERÍA EN PROBLEMAS. No fue una buena semana para Gendarmería de Chile en la región. Junto con el fallecimiento del joven recluso Matías Torres Dreyer, quien fue golpeado en extrañas circunstancias en un módulo de Alta Seguridad en el Complejo Penitenciario de Acha, en la madrugada del domingo se conoció que fue detenida por Carabineros la teniente segundo Ángela Jiménez Gómez por manejo en estado de ebriedad. Como ha pasado últimamente, la institución no se refirió a este caso.

FALLECIMIENTO DE LEYLA NORIEGA. Estábamos cerrando esta edición y la pena nos embargó. Durante la tarde de ayer, a sus 49 años falleció nuestra colega e incansable luchadora de causas ambientales e indígenas, Leyla Noriega Zegarra. Gracias por tu apoyo a nuestro proyecto periodístico y a tu entrega por la región. ¡Te recordaremos siempre!

