Sonó la alarma: evacúan edificio de Senapred en medio de balance de incendios forestales

Un momento inesperado interrumpió este martes el balance de incendios forestales que realizaban autoridades en el edificio del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), luego de que se activara una alarma que obligó a evacuar el recinto.

En la instancia se encontraban el ministro del Interior, Álvaro Elizalde; la ministra (s) de Salud, Andrea Albagli; el ministro (s) de Agricultura, Alan Espinoza; la directora de Senapred, Alicia Cebrián; el director de Conaf, Rodrigo Illesca, y el jefe de difusión de la Dirección Meteorológica, Arnaldo Zúñiga, para informar sobre el despliegue del sistema de respuesta frente a las altas temperaturas previstas entre Valparaíso y Biobío.

Mientras se desarrollaba el punto de prensa, un detector de humo se activó dentro del edificio, disparando la alarma general y obligando a evacuar a autoridades, funcionarios y prensa hacia las zonas de seguridad.

La directora de Senapred explicó posteriormente que “estamos investigando qué fue lo que sucedió. La alarma ya se desactivó, por lo tanto, también quiero agradecer, además, aquí a los colegas de la prensa que evacuaron, también, a la zona segura del edificio”.

Tras constatar que no existía riesgo, la actividad se retomó. Al regresar, el ministro del Interior señaló que el episodio evidencia la importancia de la preparación y la reacción inmediata ante eventuales emergencias.

“Se generó un hecho que va a generar comentarios, incluso alguna anécdota, pero lo relevante es promover en Chile la cultura de la prevención”, afirmó Elizalde.

El ministro destacó que Senapred opera bajo estándares estrictos y que la rápida evacuación respondió a esos protocolos: “Los estándares que se utilizan en Senapred son los más exigentes del país. Por lo tanto, apenas se activó la alarma correspondiente hubo que evacuar el edificio. Afortunadamente, no fue nada más grave, pero esa es la conciencia que queremos generar en Chile”, señaló.