Balance policial en La Araucanía en diciembre: desbaratan laboratorio de cocaína y bajan delitos

En el marco del último Comité Policial del año, las autoridades de seguridad de La Araucanía realizaron un balance del comportamiento delictual en la región y definieron el despliegue operativo para la temporada estival. El encuentro estuvo marcado por dos elementos centrales: el hallazgo del primer laboratorio de procesamiento de cocaína detectado en la región y una baja relevante de delitos durante diciembre, tradicionalmente uno de los meses más complejos del año.

La Policía de Investigaciones informó que el laboratorio fue detectado en la comuna de Angol, constituyéndose en un hecho inédito para la región. Junto a ello, se reportó un incremento del 33,3% en la detención de ciudadanos extranjeros vinculados a causas delictivas, lo que, según las autoridades, refleja un fortalecimiento de la persecución penal orientada a estructuras criminales complejas.

Carabineros, por su parte, expuso una disminución del 8% en los delitos de mayor connotación social y policial durante diciembre, cifra que equivale a aproximadamente 1.500 ilícitos menos. También se registró una baja del 3,3% en homicidios, una disminución del 12% en agresiones y una tasa de detención superior al 20%, por sobre el promedio nacional.

“Este último Comité Policial del año nos permite cerrar 2025 con hechos concretos. Un golpe histórico al narcotráfico con el hallazgo del primer laboratorio de cocaína en la región y una baja del 8% de delitos en diciembre, el mes más complejo del año. Son resultados de un trabajo serio, coordinado y basado en análisis, que seguiremos profundizando durante el verano”, señaló el seremi de Seguridad Pública, Israel Campusano.

Las autoridades indicaron que estos resultados se enmarcan en el Plan Verano 2025–2026, que refuerza el despliegue policial en zonas urbanas, rurales y turísticas, con énfasis en prevención, control del comercio ilícito y persecución del narcotráfico. Junto a ello, destacaron la coordinación con SENAPRED y la Delegación Presidencial para anticipar emergencias y fortalecer alertas preventivas.

Desde el Ministerio de Seguridad Pública afirmaron que el cierre del Comité Policial 2025 permite proyectar el próximo año con mayor capacidad de anticipación operativa y manteniendo la presión sobre el crimen organizado, con el objetivo de reforzar la seguridad durante la temporada estival en La Araucanía.