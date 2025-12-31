“Ceder”: el concepto que define los 4 años del Presidente Boric según Pablo Matamoros

El investigador del Centro Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central y exasesor digital de la Presidencia en el primer gobierno de Sebastián Piñera, Pablo Matamoros, realizó un balance del cierre del gobierno del Presidente Gabriel Boric y definió sus cuatro años en un solo concepto: “ceder”.

En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, Matamoros recordó que Boric inició su mandato con una fuerte carga simbólica y un discurso de transformación profunda: “Partimos de que era la muerte del neoliberalismo… el discurso, lo vimos con los distintos colores, las texturas que tenía el primer gabinete. Era otra narrativa completamente distinta”.

Sin embargo, sostuvo que ese impulso no prosperó y que el gobierno moderó su proyecto y su identidad política: “Una de las principales cosas buenas del Presidente Boric es ceder, pasar de la tumba al neoliberalismo a ser casi un gobierno más de la Concertación”.

Matamoros aseguró que la administración no logró consolidar su propuesta simbólica ni performática, afirmando que: “Es un gobierno que en todo lo simbólico que intentó ser, no logró nada”.

No obstante, diferenció ese plano del funcionamiento práctico del país: “En lo pragmático, la economía siguió, hay un rumbo. Ya no fue la gran revolución que esperaba el día uno cuando asumió el gobierno”.

También se refirió al futuro político del Mandatario una vez fuera de La Moneda, señalando que su figura seguirá vigente, aunque con otro perfil: “Obviamente va a ser un actor político… me huele que va a terminar siendo más un socialdemócrata que este revolucionario que no funcionó”.

Finalmente, Matamoros planteó que el tránsito político de Boric ya está instalado: “Más que si va a ser, ya pareciera ser que lo es. En la práctica funciona como una socialdemocracia”.