Pensiones, sueldo mínimo y 40 horas: los ejes del último mensaje de Año Nuevo de Boric

Con anuncios concretos, tono cercano y varios guiños al cierre de ciclo, el Presidente Gabriel Boric entregó la noche de este 31 de diciembre su último mensaje de Año Nuevo desde el Palacio de La Moneda antes de dejar el cargo. En cadena nacional, el Mandatario puso el acento en tres pilares de su agenda social —pensiones, salario mínimo y reducción de la jornada laboral— y cerró con un llamado a la unidad y al cuidado del país de cara a 2026.

El discurso partió lejos de las cifras y las reformas. Boric abrió saludando a las familias “desde Visviri hasta la Antártica” y dedicó un reconocimiento especial a quienes pasaron la noche trabajando mientras el resto celebraba. Personal de salud, Carabineros, Bomberos y brigadistas de emergencia fueron mencionados como quienes “están haciendo patria” en turnos de fin de año.

En clave más íntima, el Presidente invitó a usar el cierre del año como un momento de balance personal y colectivo: valorar lo alcanzado, asumir lo pendiente y recordar a quienes están lejos o ya no están. Un tono deliberadamente familiar para un mensaje pensado para ser escuchado en casa.

Luego vino el corazón político del discurso. Boric aseguró que el futuro inmediato trae “buenas noticias” y anunció que en los próximos días las pensiones volverán a subir gracias a la reforma previsional. Según enfatizó, se trata de una política construida con diálogo y acuerdos, pese a las diferencias, y orientada directamente al bienestar de las personas mayores.

La meta del Plan de Emergencia Habitacional

El Mandatario confirmó además que este 1 de enero entra en vigencia un nuevo aumento del sueldo mínimo y que durante el mismo mes se pagará una nueva cuota de la deuda histórica a profesores y profesoras. A eso sumó el compromiso de cumplir, antes del fin de su gobierno, la meta del Plan de Emergencia Habitacional: 260 mil viviendas construidas para enfrentar el déficit habitacional.

Otro de los anuncios destacados fue la reducción de la jornada laboral. Boric recordó que en abril de 2026 se pasará de 44 a 42 horas semanales, en el camino progresivo hacia las 40 horas. “Esto es más tiempo, más justicia y más dignidad para nuestra gente”, sostuvo, subrayando uno de los cambios estructurales que su administración busca dejar como legado.

En la recta final, el Presidente repasó proyectos que seguirán avanzando: más trenes y buses eléctricos, el Centro Espacial Nacional en Cerrillos, la Estrategia Nacional del Litio, el Sistema Nacional de Cuidados y la protección de mares y parques, junto con la transición energética, en un escenario donde —dijo— la economía vuelve a crecer.

El cierre volvió al plano humano. Boric llamó a abrazar a la familia, compartir con amistades y dar una palabra de aliento a quienes lo están pasando mal. “Cuidemos a nuestra patria y a su gente. Sigamos trabajando unidos”, concluyó, sellando su último mensaje de Año Nuevo con un tono de balance, despedida y apuesta por la cohesión social en el año político que se abre.