“Pintamos sin permiso, para los que vienen”: Boric bromea con pintar murales en La Moneda
El Presidente Gabriel Boric bromeó este martes con la idea de pintar murales en el Palacio de La Moneda, durante la ceremonia de entrega de los Premios Nacionales.
-
Ceremonia de Premios Nacionales: El Presidente Gabriel Boric participó en la entrega de los Premios Nacionales 2025 en el patio de Los Cañones del Palacio de La Moneda, junto a varias autoridades del gobierno.
-
Reconocimiento a artistas y científicos: Fueron galardonados Juan Casassus (Ciencias de la Educación), José Bengoa (Humanidades y Ciencias Sociales), Alejandro Maass (Ciencias Exactas), Delia Vergara (Periodismo), Alejandro “Mono” González (Artes Plásticas), Jaime Vadell (Artes de la Representación y Audiovisuales) y Ramón Díaz (Literatura).
-
Comentario de Boric sobre murales: En su discurso, Boric recordó un viaje a México donde vio murales gigantes en edificios oficiales y contrastó esa experiencia con los espacios blancos de La Moneda.
-
Broma sobre pintar La Moneda: Dirigiéndose al muralista Alejandro “Mono” González, dijo en tono de broma: “yo creo que se puede, Mono. Así que quédate un ratito después y pintamos sin permiso… para los que vienen”, generando risas entre los presentes.
-
Tono distendido: La frase se enmarcó en un momento informal dentro de la ceremonia, destacando el humor del Presidente y su alusión al arte urbano como forma de expresión.