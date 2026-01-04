“Pintamos sin permiso, para los que vienen”: Boric bromea con pintar murales en La Moneda

Ceremonia de Premios Nacionales: El Presidente Gabriel Boric participó en la entrega de los Premios Nacionales 2025 en el patio de Los Cañones del Palacio de La Moneda, junto a varias autoridades del gobierno.

Reconocimiento a artistas y científicos: Fueron galardonados Juan Casassus (Ciencias de la Educación), José Bengoa (Humanidades y Ciencias Sociales), Alejandro Maass (Ciencias Exactas), Delia Vergara (Periodismo), Alejandro “Mono” González (Artes Plásticas), Jaime Vadell (Artes de la Representación y Audiovisuales) y Ramón Díaz (Literatura).

Comentario de Boric sobre murales: En su discurso, Boric recordó un viaje a México donde vio murales gigantes en edificios oficiales y contrastó esa experiencia con los espacios blancos de La Moneda.

Broma sobre pintar La Moneda: Dirigiéndose al muralista Alejandro “Mono” González, dijo en tono de broma: “yo creo que se puede, Mono. Así que quédate un ratito después y pintamos sin permiso… para los que vienen”, generando risas entre los presentes.