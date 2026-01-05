Carlos Portales y rol de EEUU en Venezuela: gestionar el petróleo es “distinto a una transición”

El exembajador y académico Carlos Portales analizó el escenario abierto tras la detención de Nicolás Maduro y su esposa, señalando que la política impulsada por Estados Unidos bajo la conducción del presidente Donald Trump supone una ruptura con las reglas tradicionales del orden internacional.

En entrevista con Al Pan Pan con Mirna Schindler, Portales sostuvo que uno de los elementos centrales es “la comprobación del cambio o del término de reglas internacionales”, afirmando que la actual administración estadounidense ha mostrado “un completo desconocimiento de lo que han sido las reglas y prácticas internacionales, por lo menos desde la Carta de las Naciones Unidas”.

Sobre la situación interna venezolana, indicó que si bien se ha planteado que la operación estadounidense buscaba restablecer la democracia, “no podemos decir que como resultado de esta operación (…) vaya a haber un cambio democrático en Venezuela”. A su juicio, el escenario sigue abierto y marcado por la incertidumbre: “Todo está por verse”.

Portales también advirtió sobre las contradicciones en el discurso y la acción de Trump. Recordó que el mandatario ganó la elección “sobre la base de una visión de retirar a Estados Unidos de los conflictos mundiales”, pero que en la práctica “ha alterado eso” y ha optado por “operaciones limitadas”, como el bombardeo a Irán y la operación en Caracas. En ese contexto, señaló que “no podemos tomar como definitiva ninguna de las expresiones de Trump”.

El exembajador subrayó además que existe un debate interno en Estados Unidos respecto de la continuidad de esta política, con sectores que cuestionan el incumplimiento de la promesa de no involucrarse militarmente en el exterior. Mencionó que, aunque no hay tropas estadounidenses en territorio venezolano, sí existe “bloqueo naval”, presencia militar en las cercanías y una advertencia de que podría haber una nueva operación si el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez no cumple los estándares fijados por Washington.

En relación con el rumbo del proceso político, Portales sostuvo que el debate ya no está centrado en una nueva elección o una nueva Constitución. “Ahora ya no se trata (…) de lo que quiere el gobierno o el pueblo venezolano”, sino de que el gobierno provisional “siga los dictados de Estados Unidos”. En esa línea, destacó que figuras del primer gobierno de Trump, como Mike Pompeo y Elliot Abrams, han insistido públicamente en la importancia del componente democrático, aunque reconoció que la política actual parece orientarse en otra dirección.

Para Portales, el interés principal de Estados Unidos es claro: “Básicamente el ingreso de los capitales americanos a gestionar y desarrollar el petróleo”. Enfatizó que ese objetivo “es distinto a una transición”, ya que responde a un interés económico y estratégico, más que a un proceso de cambio político profundo.

Finalmente, advirtió sobre los escenarios de riesgo que podrían abrirse si no existe un acuerdo entre Washington y el gobierno venezolano. Entre ellos, mencionó desde un proceso híbrido de largo plazo hasta una eventual escalada militar. “Nos acercamos al comienzo de la invasión de Irak, que ya sabemos cómo terminó”, afirmó, alertando que un supuesto objetivo de cambio de régimen podría derivar en “un caos” o en enfrentamientos de mayor magnitud.