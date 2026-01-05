Fiscal nacional ve prematuro definir si captura de Maduro incidirá en el caso Ojeda

El fiscal nacional, Ángel Valencia, afirmó que aún es “difícil saber” si la captura de Nicolás Maduro tendrá algún impacto en la causa, y advirtió que “saber cómo esto va a contribuir a que la justicia chilena haga su trabajo o si la va a entorpecer en mayor grado es algo que todavía es difícil de determinar”.

Las declaraciones se dieron tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, en el marco de un proceso judicial impulsado desde Estados Unidos, hecho que abrió interrogantes respecto de una eventual mayor cooperación internacional en investigaciones que involucran al régimen venezolano, entre ellas la que lleva adelante la Fiscalía chilena por el homicidio de Ojeda.

Valencia explicó que, si bien el nuevo escenario podría generar expectativas, por ahora no es posible anticipar si aquello se traducirá en avances concretos, considerando el estado actual de la causa y el complejo contexto diplomático entre Chile y Venezuela.

En ese marco, el fiscal nacional detalló que el caso Ojeda se encuentra en una etapa avanzada y que existen tres grupos de imputados: quienes ya están detenidos y enfrentarán juicio oral; quienes han sido formalizados en ausencia y se encuentran a la espera de procesos de extradición; y un tercer grupo que aún no ha sido formalizado y permanece fuera del país.

Respecto de los imputados formalizados en ausencia, Valencia señaló que “tenemos 14 personas identificadas y formalizadas en ausencia, respecto de las cuales se ha solicitado su extradición, la que ya ha sido aprobada por los tribunales chilenos. Sin embargo, todavía ni siquiera ha podido iniciarse el trámite con las autoridades venezolanas, debido al estado de las relaciones diplomáticas”, lo que mantiene abierta la incertidumbre sobre los próximos pasos del proceso.

La investigación ha adquirido especial relevancia pública a partir de la tesis que ha sostenido el Ministerio Público, que apunta a una posible orden emanada desde altos niveles del régimen venezolano para ejecutar el crimen, lo que ha convertido el caso en un símbolo de las dificultades que enfrenta Chile para investigar delitos con componentes de crimen organizado transnacional.

Pese a ese contexto, el fiscal nacional llamó a la cautela y reiteró que cualquier evaluación sobre el impacto de la captura de Maduro en la causa debe hacerse con prudencia, mientras continúan las diligencias y los procesos judiciales en curso.