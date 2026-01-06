Ministro Gajardo defiende eliminación de gremios en Gendarmería: “Es bastante lógico”

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, se refirió a la reforma constitucional a Gendarmería que pone fin a los gremios en la institución, la que ha generado críticas, precisamente, de los afectados.

Al respecto, explicó en radio Duna que poner fin a los gremios en Gendarmería “es bastante lógico, porque son instituciones armadas, jerarquizadas y no deliberantes; tener gremios en su interior es contraproducente con la definición misma de la institución”.

El proyecto, además, contempla anexar Gendarmería al Ministerio de Seguridad, con el objetivo de fortalecer su rol en el sistema penitenciario. En ese sentido, Gajardo señaló que “queremos que Gendarmería sea también una fuerza de orden y seguridad, con el objeto de que la custodia de las cárceles tenga la entidad que se requiere en razón del contexto del día de hoy”.

El ministro explicó que la medida responde a la naturaleza propia de la institución y al objetivo de fortalecer su rol en el sistema penitenciario. Gajardo detalló que el proyecto contempla anexar Gendarmería al Ministerio de Seguridad, con el fin de que la custodia de las cárceles tenga la entidad que se requiere en el contexto actual. El ministro sostuvo que se trata de una reforma necesaria y que todas las fuerzas políticas coinciden en su importancia, esperando un rápido trámite en el Congreso.