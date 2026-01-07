Incendio forestal afecta a ladera del cerro San Cristóbal

Un incendio forestal se declaró este miércoles en el cerro San Cristóbal, en el centro de Santiago, generando una densa columna de humo visible desde distintos puntos de la capital.

El siniestro fue reportado en la ladera del cerro por el sector de Bellavista, en la comuna de Providencia, específicamente en las cercanías de una de las estaciones del nuevo Teleférico Pío Nono.

La emergencia ha obligado al desplazamiento de cuatro compañías de Bomberos de Santiago, mientras personal de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) se traslada al lugar con camiones aljibes y un helicóptero liviano para combatir el fuego que, hasta ahora, se estima de mediana extensión de pastos y arbustos, y con peligro de propagación.

De momento no se ha precisado el origen del fuego, ni el número de hectáreas afectadas por el incendio en uno de los principales pulmones verdes de la capital.

Como medida preventiva, se suspendió el tránsito en las calles Carlos Reed y Manuel Mackenna, que rodea el cerro San Cristóbal entre subida Pío Nono y Av. Bellavista. Además, se instruyó la suspensión del tránsito y se evacúa parte del Parque Metropolitano comprometido.