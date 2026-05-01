Gobierno descarta terminar concesión de Enel iniciada en Gobierno de Boric

El Ministerio de Energía emitió su resolución definitiva sobre el proceso de caducidad de la concesión de la empresa Enel, iniciado en 2024 durante la administración de Gabriel Boric.

La cartera determinó que no existen causales legales para revocar el contrato, garantizando así la permanencia de la compañía en el sistema eléctrico nacional, determinación adoptada tras realizar un detallado análisis jurídico y técnico.

La decisión se fundamenta principalmente en el informe técnico entregado el 29 de abril por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), organismo que realizó una evaluación del desempeño de Enel, entre los años 2019 y 2025, examinando indicadores clave como la calidad del suministro, la calidad comercial y la calidad del producto. El resultado, según el análisis, detalló que durante todo el período la empresa mantuvo sus estándares dentro de los límites exigidos por la normativa vigente.

El Ministerio enfatizó que esta resolución es independiente de los procesos judiciales aún en curso derivados de los masivos apagones ocurridos en agosto de 2024 y de las multas aplicadas por la SEC. Incluso en el supuesto de que los tribunales aceptaran los argumentos de la empresa sobre la existencia de “fuerza mayor” en esos eventos, la conclusión sobre la ausencia de causal de caducidad se mantendría inalterada, dada la evaluación global positiva del cumplimiento normativo.

Con esta determinación, el actual Gobierno pone fin a un proceso que se extendió por casi dos años. Los antecedentes técnicos y jurídicos disponibles, según la revisión de analistas, ratificaron que la empresa cumplió con los requisitos necesarios para continuar operando su concesión en el país.