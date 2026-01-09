Senapred decreta alerta temprana para la RM por riesgo de incendios: se esperan hasta 34°

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó alerta temprana preventiva para la Región Metropolitana, debido al riesgo de incendios forestales por las altas temperaturas.

“En atención a las condiciones meteorológicas pronosticadas por la Dirección Meteorológica de Chile que prevé altas temperaturas para la región, se estima que esta situación puede favorecer la ocurrencia de condiciones para la generación de incendios forestales“, reporta el ente.

“La declaración de dicha alerta se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia”, cierra su reporte.

Según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), una ola de calor llegaría a zonas centro y centro-sur del país, con máximas que llegarían a los 36° en la Región del Biobío. En la Región Metropolitana, en tanto, se espera que entre el viernes y el domingo las temperaturas oscilen entre los 33 y 34°, similares a las que enfrentarán las regiones de Valparaíso, O’Higgins, el Maule y Ñuble.