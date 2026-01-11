Fiscalía acusa que Cathy Barriga causó un perjuicio al fisco cercano a los 30 millones de dólares

La acusación sostiene que Barriga encabezó una “gobernanza fraudulenta” para ocultar déficits, manipular presupuestos y financiar gastos no autorizados, incluyendo pagos indebidos, compras de regalos y uso de fondos municipales para su imagen. Un perjuicio fiscal estimado en casi $33 mil millones.

El Ministerio Público presentó una acusación formal contra la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, imputándole cuatro delitos —fraude al fisco, falsificación de instrumento público, malversación de caudales públicos y negociación incompatible— y solicitando una pena total de 23 años de cárcel.

La Fiscalía sostiene que durante su gestión se instaló una “gobernanza municipal fraudulenta” destinada a eludir controles legales, generando un perjuicio fiscal estimado en $32.884 millones, mediante sobreejecución de gastos, deudas con proveedores y uso de recursos sin respaldo presupuestario entre 2017 y 2021.

La acusación detalla la manipulación de certificados presupuestarios, informes financieros y cuentas públicas, así como la entrega de información falsa al Concejo Municipal, a la Contraloría y vía Ley de Transparencia, ocultando déficits millonarios.

Se imputan además pagos indebidos de remuneraciones, compra de joyas, regalos y artículos promocionales con fondos públicos, contratación de personal para fines personales, uso de recursos municipales para asesoría legal privada y la apropiación de la marca “Fuerza de Mujer”.

El mismo día de la acusación, Barriga tuvo apariciones públicas en televisión y redes sociales, mientras que la Fiscalía descartó la existencia de un acuerdo abreviado; la audiencia de preparación de juicio oral quedó fijada para el 26 de enero de 2026 en el Centro de Justicia de Santiago.