Efecto cena en La Moneda: desaprobación del Presidente Kast sigue subiendo según Pulso Ciudadano

Un nuevo golpe a la evaluación del Gobierno evidenció la última encuesta Pulso Ciudadano, que registró una caída en la aprobación del Presidente José Antonio Kast, en medio de la polémica por el almuerzo privado realizado en el Palacio de La Moneda.

De acuerdo con el sondeo, la aprobación del Mandatario llegó a 33,3%, lo que representa una baja de 1,4 puntos porcentuales respecto de la medición anterior. En contraste, la desaprobación alcanzó un 53,3%, marcando un nuevo máximo para la actual administración, mientras que un 13,4% no sabe o no responde.

El estudio también compara este escenario con el inicio del gobierno de Gabriel Boric en abril de 2022, donde Kast presenta una mayor aprobación que su antecesor (27,8%), pero también una desaprobación más alta (53,3% versus 51,0%).

En cuanto a la evaluación del gabinete, los ministros mejor posicionados son Iván Poduje (46,4% de evaluación positiva), Claudio Alvarado (45,7%) y Catalina Parot (40,0%). En el otro extremo, destacan como peor evaluados Mara Sedini (49,7% negativa), Jorge Quiroz (43,7%) y María Paz Arzola (40,2%).

Uno de los factores que cruza la medición es la controversia por el almuerzo del Presidente con excompañeros de universidad en La Moneda. Ante la consulta, un 46,5% lo considera “grave o muy grave”, frente a un 31,8% que lo califica como poco o nada grave y un 21,7% que se mantiene neutral.

En paralelo, la encuesta Agenda Criteria también abordó el impacto del episodio. En ese sondeo, la aprobación presidencial se sitúa en 37% (+1), mientras que la desaprobación alcanza el 49%.

Respecto al almuerzo, el 88% de los encuestados afirma estar informado del hecho y un 59% declara estar en desacuerdo con el uso de dependencias de La Moneda para actividades sociales, frente a un 21% que lo respalda.

El estudio además revela tendencias en materia tributaria, donde un 73% considera que se deben aumentar los impuestos a grandes empresas, mientras que un 88% cree que deben reducirse para las pymes y un 91% para las personas.

En el ámbito social, la violencia escolar también aparece como preocupación, siendo atribuida principalmente a factores del entorno familiar (43%), seguidos por influencias políticas (25%), el contexto de violencia país (22%) y el sistema educacional (10%).