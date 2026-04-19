Dictan prisión preventiva contra coautor del asesinato del carabinero Eugenio Naín

El Juzgado de Garantía de Temuco acogió este sábado la solicitud de la Fiscalía y decretó la prisión preventiva para Francisco Javier Painevilo Maldonado, de 28 años, quien fue detenido el viernes como uno de los dos prófugos por el homicidio del carabinero Eugenio Naín Caniumil, ocurrido en octubre de 2020 en la región de La Araucanía.

Painevilo fue capturado en un domicilio ubicado en el sector La Cantera Metrenco, en la comuna de Padre Las Casas, y luego formalizado como coautor de los delitos de homicidio de carabinero en servicio, homicidio frustrado de carabinero en servicio, homicidio simple en grado de frustrado (de un camionero) y disparos injustificados. El tribunal fijó un plazo de investigación de 60 días.

Por este mismo caso, en 2023 ya fue condenado Luis Kalfulican Tranamil Nahuel a 32 años de cárcel. Con la detención de Painevilo, solo resta por capturar a Carlos Esteban Cancino Tapia.

Durante la audiencia, el fiscal Carlos Bustos fundamentó la participación del imputado, asegurando que “si miramos los antecedentes de forma individual, ninguno nos va a decir acerca de la participación del imputado, pero si sumamos todos los antecedentes (…) estimamos que hay suficientes que dan cuenta de la participación del imputado que está condenado y también de que fue formalizado el día de hoy”.

El fiscal agregó que el ataque habría sido concertado entre varias personas, con planificación previa y cruces de tráfico telefónico que sitúan al imputado en el lugar de los hechos. “Logramos acreditar no solamente a través de sus tráficos telefónicos, sino que recordemos que en esa fecha estábamos en pandemia y para poder transitar había que solicitar permisos a la autoridad. Los tres tenían el mismo permiso”, concluyó el fiscal Carlos Bustos.

Los hechos

El asesinato ocurrió la mañana del viernes 30 de octubre de 2020 en el kilómetro 682 de la Ruta 5 Sur, sector Metrenco de Padre Las Casas. Según la Fiscalía, Tranamil Nahuel junto a otros dos sujetos acudieron al lugar con la intención de montar una barricada y enfrentarse a carabineros, en respuesta a un desalojo realizado esa misma mañana.

Los atacantes dispararon contra un camión que transitaba por la ruta, impactando el radiador y el parabrisas, aunque el conductor logró escapar. Posteriormente, prendieron fuego a neumáticos para bloquear la carretera, lo que motivó la llegada de personal policial.

Fue entonces cuando el comandante Cristián Fernández Opazo y el entonces cabo Eugenio Naín Caniumil llegaron al lugar en un vehículo institucional. Los carabineros fueron recibidos con disparos de proyectil múltiple y único. Uno de estos impactos alcanzó al funcionario policial Eugenio Naín Caniumil, causándole la muerte.