Se busca sheriff: el nudo más complejo del gabinete de Kast

En los recovecos de La Moneda chica, el equipo del Presidente electo, José Antonio Kast, no busca simplemente un nombre: busca a alguien dispuesto a sentarse en una silla más que incómoda. Por lo que encontrar el rostro de quien encabezará el Ministerio de Seguridad Pública, el cual carga con la mayor promesa de campaña del republicano, no ha sido del todo fácil.

Encontrar un líder para el cargo se transformó en un escollo importante, tanto por la escasez de perfiles que ofrezcan garantías de buenos resultados en 90 días como por la musculatura política que requiere el puesto y el minucioso escaneo al que son sometidos los candidatos. La cuenta regresiva está en marcha.

El factor “fusible”. Para el círculo de Kast, el éxito del Gobierno se juega principalmente en materia de seguridad, convirtiendo al futuro ministro del ramo en el “fusible” intercambiable si las cifras de criminalidad no bajan, en una cartera considerada un verdadero “fierro caliente”.

Si bien han sonado algunos nombres, el entusiasmo inicial del exalcalde Rodolfo Carter –hoy senador electo por La Araucanía– se ha ido desvaneciendo, tras evaluar que el enroque podría no ser un “buen negocio” , considerando las altas expectativas y posibilidades de fracaso. Fuentes afirman que habría declinado aceptar el cargo.

, considerando las altas expectativas y posibilidades de fracaso. Fuentes afirman que habría declinado aceptar el cargo. Otro de los nombres que se barajaban era el del camaleónico Carlos Maldonado, exministro de Justicia y subsecretario general de Gobierno en tiempos de Bachelet, quien también partió mencionado en la carrera inicial para ocupar el cargo, pero cuyo nombre en los últimos días ya no se escucha con tanta insistencia.

Fin al sheriff uniformado. La estrategia, sin embargo, tiene un foco pragmático: se busca un perfil político y no necesariamente técnico, con pasado en las Fuerzas Armadas o de Orden. Fuentes de La Moneda chica sostienen que dirigir un ministerio “no es lo mismo que comandar una comisaría o un regimiento”.

Alejandro Irarrázaval también fue mencionado en la cartera, pero su falta de experiencia en el área le habría jugado en contra. Idealmente –se escucha en los pasillos– el candidato debería ser un abogado de confianza de José Antonio Kast o de Arturo Squella.

también fue mencionado en la cartera, pero su falta de experiencia en el área le habría jugado en contra. Idealmente –se escucha en los pasillos– El elegido deberá tener la piel lo suficientemente gruesa para negociar reformas legales en un Congreso que no regalará votos, además de gestionar la compleja relación de mando con Carabineros y la PDI, y contar con un partido que lo defienda institucionalmente cuando las crisis estallen, algo inevitable en este terreno.

La motosierra. El equipo de J. A. Kast ha desplegado una pequeña “unidad de inteligencia” para escudriñar el pasado de los aspirantes. El gran filtro hoy son los conflictos de intereses, buscando evitar a toda costa a candidatos vinculados al mundo de la seguridad privada o defensa que mantengan negocios privados en el sector, un punto que ya habría puesto bajo la lupa a varios nombres.

El elegido no solo deberá ser un técnico capaz de entender el mapa del crimen organizado, sino que tendrá que mostrar el ADN de un animal político capaz de asegurar suministros y refuerzos en el Congreso, manteniendo su integridad lo suficientemente limpia para no convertirse en el arma que la oposición más ruda use contra el Presidente.

capaz de asegurar suministros y refuerzos en el Congreso, manteniendo su integridad lo suficientemente limpia para no convertirse en el arma que la oposición más ruda use contra el Presidente. En términos sencillos, A. Kast no está buscando un general para ganar una batalla, sino un soldado que sepa navegar una tormenta política perfecta, consciente de que, si el barco hace agua, será el primero en ser arrojado por la borda para mantener la nave a flote.