Monitor de Liderazgos de Datavoz: Kast lidera menciones negativas y le asocian “mentira y falsedad”

El Presidente José Antonio Kast encabezó el ranking de menciones negativas del último Monitor de Liderazgos Políticos elaborado por Datavoz, consolidando un deterioro en su evaluación ciudadana en medio de las primeras semanas de instalación del nuevo gobierno.

Según el estudio correspondiente a abril, el Mandatario concentró un 39,4% de menciones negativas, donde el concepto que más se repitió fue “mentira y falsedad”. A ello se sumaron otras categorías críticas como “ineptitud e incompetencia”, “falta de liderazgo”, “fracaso y desorden”, “arrogancia y prepotencia” y “confusión e incoherencia”.

En paralelo, Kast registró un 14,06% de menciones positivas, cayendo desde el liderazgo que había mantenido en mediciones anteriores. Entre los atributos positivos asociados al Presidente aparecieron “propuestas concretas”, “valentía y firmeza”, “liderazgo y carisma”, “compromiso y convicción” y “orden y rigurosidad”.

El estudio muestra además un cambio relevante en la configuración de liderazgos dentro del oficialismo. El ministro de Vivienda, Iván Poduje, pasó al primer lugar de menciones positivas con un 15,5%, convirtiéndose además en el único personero del gobierno con evaluación neta positiva.

La socia fundadora de Datavoz, Paulina Valenzuela, explicó que el escenario refleja una rápida reorganización de percepciones ciudadanas durante el inicio del nuevo ciclo político.

“Cuando se instala un nuevo ciclo político, la ciudadanía reordena rápidamente sus referencias. La evaluación no espera. Se construye con lo que las personas ven día a día, especialmente en quienes tienen mayor visibilidad pública”, sostuvo.

Respecto del caso de Poduje, Valenzuela afirmó que se trata de un liderazgo altamente polarizante. “Su evaluación positiva se sostiene en atributos como cercanía y empatía, pero convive con críticas asociadas a su estilo, donde aparecen con fuerza percepciones de arrogancia y prepotencia”, señaló.

El informe también detectó un fuerte deterioro en la evaluación de la ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, quien registró un aumento de 21,6 puntos en menciones negativas, transformándose en la figura con peor evaluación neta del mes.

A juicio de Valenzuela, la actual dinámica política favorece a figuras con alta exposición pública, incluso cuando generan controversia.

“Hoy los liderazgos no se construyen solo desde la adhesión. También se construyen desde la controversia. Figuras que generan opinión, a favor o en contra, logran instalarse con más fuerza que aquellas que pasan inadvertidas”, indicó.

El monitoreo además mostró un desplazamiento de los liderazgos ligados a la administración anterior. Solo el expresidente Gabriel Boric y la exministra Jeannette Jara permanecieron dentro del top 10 de menciones positivas, aunque en posiciones más rezagadas.

En el listado de menciones negativas también aparecieron por primera vez nombres como Trinidad Steinert, Daniela Cicardini, Emilia Schneider y Natalia Ducó, evidenciando una dispersión mayor de las críticas en comparación con meses anteriores.

La medición fue realizada entre el 18 y el 23 de abril mediante encuestas online a 1.212 personas mayores de 18 años y forma parte de una serie mensual que Datavoz desarrolla desde 2023 para medir menciones espontáneas y percepción de liderazgos políticos.