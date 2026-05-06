CONDEPP concurre al TC por Ley de Fraccionamiento y solicita que causa sea conocida en el fondo

La Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (CONDEPP) compareció este martes ante el Tribunal Constitucional en defensa de la Ley de Fraccionamiento pesquero, solicitando que el requerimiento presentado por la empresa EMDEPES sea conocido en el fondo por el organismo.

La audiencia se desarrolló en el marco de la causa Rol N° 17.443-2026-INA, impulsada por EMDEPES —filial del grupo japonés NISSUIA América Latina S.A.— contra la Ley N° 21.752, normativa que modificó la distribución de cuotas de captura entre el sector industrial y artesanal.

En representación de más de 60 mil pescadores artesanales, la abogada Victoria Martínez intervino ante el TC planteando que el requerimiento presenta causales de inadmisibilidad, al impugnar normas legales “en términos genéricos” y al intentar transformar un conflicto de legalidad en uno de constitucionalidad mediante la invocación del tratado Chile-Japón.

Pese a ello, la organización pidió subsidiariamente que el tribunal admita el requerimiento para discutir el fondo del asunto y así reafirmar la validez constitucional de la ley.

“Los preceptos impugnados son constitucionales. La Ley N° 21.752 es una política regulatoria legítima que redistribuye el acceso a un recurso natural de uso público”, sostuvo Martínez durante la audiencia.

La representante de CONDEPP argumentó además que las autorizaciones de pesca no constituyen derechos de propiedad sobre los recursos marinos y que el Estado mantiene facultades para regular su explotación en función del interés general. Para sustentar su posición, citó jurisprudencia previa del propio Tribunal Constitucional, particularmente el denominado “Caso Jibia”.

El requerimiento fue presentado por EMDEPES, empresa titular de Licencias Transables de Pesca para merluza del sur y congrio dorado en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes. La firma sostiene que la nueva legislación redujo sus cuotas de captura de manera equivalente a una expropiación, vulnerando garantías constitucionales y disposiciones del tratado de inversiones entre Chile y Japón.

En paralelo, el Consejo de Defensa del Estado solicitó al TC declarar inadmisible el requerimiento, argumentando que los artículos cuestionados no son determinantes para resolver la causa pendiente y que una eventual inaplicabilidad no podría restablecer la antigua Ley de Pesca.

La Ley de Fraccionamiento entró en vigencia este año tras ser aprobada ampliamente en el Congreso y es considerada por el sector artesanal como uno de sus principales avances legislativos de la última década. La norma modificó el esquema heredado de la llamada Ley Longueira, que reservaba la mayor parte de las cuotas al sector industrial.

El presidente de CONDEPP, Hernán Cortés, aseguró que la organización concurrió al proceso “porque tenemos confianza en la solidez constitucional de la ley y porque es nuestro deber estar presentes en todos los espacios donde se decida su vigencia”.