Francisco Huenchumilla renuncia a la presidencia de la DC: “Es la hora de modernizar al partido”

El senador Francisco Huenchumilla, presentó su renuncia a la presidencia de la Democracia Cristiana (DC). La decisión la comunicó a través de una carta dirigida a la militancia, en la que planteó la necesidad de abrir una nueva etapa en la conducción del partido y avanzar hacia un recambio generacional.

“Creo que una nueva generación tiene que asumir la conducción partidaria y me atrevo a señalar que los ocho diputados tienen una palabra que decir al respecto, puesto que la política se hará fundamentalmente en las grandes decisiones en el Parlamento y la estructura partidaria deberá dedicarse a trabajar directamente con todos los sectores sociales, a lo largo del territorio con presencia como la tuvimos en el pasado”, afirmó.

“Por ello, y en estas condiciones vengo en presentar mi renuncia a mi calidad de presidente subrogante y de vicepresidente titular de la directiva nacional de nuestro partido”, agregó Huenchumilla, quien asumió la presidencia en julio de 2025.

En la carta, el senador hizo un balance del período que encabezó la colectividad, marcado por definiciones clave, en el que incluso se advertíó el riesgo de una eventual disolución del partido. “Afrontamos y cumplimos las exigencias de la coyuntura, consistente básicamente en proclamar una candidatura presidencial común, un programa compartido y un acuerdo parlamentario”.

“Atendidas las circunstancias, logramos un exitoso resultado parlamentario al elegir ocho diputados y dos senadores; con ello, cumplimos las exigencias legales de subsistencia, y nos alejamos del fantasma de una hipotética disolución como partido político”, agregó.

Huenchumilla también abordó los desafíos que enfrenta la colectividad de cara al nuevo ciclo político, señalando que “habrá que redefinir nuestra política de relaciones con la Centro izquierda, y los términos de nuestra oposición al gobierno de extrema derecha, que asume en marzo”.

“Creo que es la hora de un cambio profundo, de un golpe de timón y de un recambio generacional en la conducción partidaria. Es la hora de reorganizar y modernizar el partido desde la formación política a sus militantes, hasta establecer una sólida, disciplina y cumplimiento con lealtad de los acuerdos y objetivos comunes”, agregó.

Además, planteó que el debate interno debe considerar los cambios del escenario internacional y sus efectos sobre la democracia, el rol del Estado y el modelo económico, elementos que, a su juicio, “obligan a repensar el proyecto político de la DC”.

En la carta, el senador también expresó una mirada crítica sobre el estado actual del partido. “En el curso de estos meses, me he percatado que somos presos de una inercia, anclada en el pasado, en un conjunto y subconjuntos de grupos y lotes que forman un verdadero archipiélago, sin propósitos comunes en una lucha interna en que no prima la fraternidad de un proyecto común”, sostuvo.

La Democracia Cristiana tiene programadas elecciones internas durante el primer semestre de este año. En ese contexto, Huenchumilla explicó que su renuncia busca facilitar un proceso de autocrítica y reorganización interna de la colectividad.