Presidente Boric pide “consenso” a Kast para aprobar proyecto de Sala Cuna Universal

Con el Salón de Honor del ex Congreso Nacional lleno, el Presidente Gabriel Boric encabezó la inauguración de Congreso Futuro 2026, su última en este mandato. A su llegada fue recibido con aplausos y, minutos después, saludó al presidente electo José Antonio Kast, con quien sostuvo un breve diálogo previo a la ceremonia, en un contexto marcado por el cruce público que ambos protagonizaron la semana pasada.

En su intervención, Boric se dirigió directamente a Kast para proponerle un acuerdo legislativo en torno al proyecto de Sala Cuna Universal, estancado desde hace casi dos décadas. “(Es importante) entender el argumento del otro… voy a tomar la mejor versión posible de uno de los argumentos que daba el presidente electo José Antonio Kast, y lo invito a que aprobemos el proyecto de sala cuna, que está en discusión de hace casi 20 años, y que hoy día tenemos un consenso técnico con los equipos”, afirmó.

El Mandatario subrayó la urgencia del trámite: “Tenemos cuatro semanas, porque si no vamos a retroceder mucho. Aprovechemos, José Antonio, presidente electo, de llegar a un acuerdo al respecto y sacarlo adelante… creo que ahí (en sala cuna) podemos llegar a un consenso”. Sus palabras se dieron en un clima de tensión legislativa, luego de que la ministra vocera Camila Vallejo acusara a la oposición de “congelar las conversaciones” para no despachar proyectos clave.

Boric también aludió a las críticas que Kast formuló al Gobierno en Icare, señalando que prefiere el diálogo por sobre las “cuñas”. “Si yo me quedara con las cuñas del discurso de José Antonio Kast en Icare… no podríamos conversar casi. Pero yo creo que el espíritu de lo que dice… es mucho más constructivo… prefiero… hagamos ese esfuerzo”, sostuvo.

Finalmente, el Presidente volvió a cuestionar a Donald Trump por la operación de Estados Unidos en Venezuela y por su forma de ejercer el poder. “Es irresponsable o muy criticable cuando el Presidente Trump dice que su único límite es su propio juicio moral… eso desconoce todo el acervo acumulado de la humanidad, los avances civilizatorios… que hemos llevado al derecho internacional”, concluyó.