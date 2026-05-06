Estudio de Escucha Social y el escenario crítico de Ducó, Sedini y Steinert: las peores evaluadas

Las ministras Natalia Ducó, Mara Sedini y Trinidad Steinert encabezan las evaluaciones negativas del gabinete del Presidente José Antonio Kast, según el último estudio de escucha social elaborado por la agencia SOUL.

El análisis, realizado a partir de más de 4.200 menciones digitales y un alcance superior a 50 millones de visualizaciones, detectó un escenario especialmente complejo para las carteras de Deportes, Segegob y Seguridad Pública.

La ministra del Deporte, Natalia Ducó, lidera el rechazo digital con un 54,5% de sentimiento negativo, seguida por la vocera de Gobierno, Mara Sedini, con un 53,1%, y por la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, con un 46,6%.

El informe asocia estos resultados al desgaste provocado por distintas controversias públicas, errores comunicacionales y una creciente presión ciudadana sobre áreas especialmente sensibles para el Ejecutivo.

En el caso de Seguridad Pública, el estudio sostiene que el aumento de las exigencias en torno al combate contra la delincuencia y el crimen organizado impactó directamente la percepción de la gestión ministerial.

Respecto de la Segegob, el análisis apunta a un deterioro del capital reputacional inicial producto de diversas polémicas comunicacionales que han marcado las primeras semanas del Gobierno.

El estudio también concluye que el clima digital en torno al Ejecutivo evolucionó rápidamente desde una etapa inicial de “vigilancia neutral” hacia un escenario mucho más crítico y polarizado.

En esa línea, la conversación sobre el Presidente José Antonio Kast refleja un país dividido: el Mandatario registra un 24,5% de sentimiento positivo y un 23,9% negativo, en medio del impacto político generado por el Plan de Reconstrucción Nacional y el alza de los combustibles.

El análisis también identificó a algunos ministros que logran sostener una percepción favorable en redes sociales. El titular de Vivienda, Iván Poduje, lidera las menciones positivas con un 42,5% de sentimiento favorable, seguido por el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, y la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, quien además registra el menor nivel de rechazo dentro del gabinete.

Si quieres revisar el estudio, sigue el siguiente link:

Ministros Poduje, Arrau y Wuf tienen la mejor percepción digital del gabinete en su segundo mes_ Natalia Ducó, Mara Sedini y Trinidad Steinert encabezan el rechazo