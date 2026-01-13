“No cumple”: diputada Ossandón dice que Carter no es apto para ser ministro de Seguridad de Kast

La diputada de Renovación Nacional, Ximena Ossandón, puso en duda que Rodolfo Carter sea la persona adecuada para asumir como ministro de Seguridad en un eventual gobierno de José Antonio Kast, pese a que el nombre del exalcalde de La Florida ha sido mencionado en los últimos días como una de las cartas para ese cargo.

“Personalmente no tengo tan claro cuáles son las cualidades de Rodolfo Carter para tener ese cargo”, señaló Ossandón en conversación con Radio Pauta, al referirse a la posibilidad de que el hoy senador electo por La Araucanía sea designado al frente del nuevo ministerio.

La parlamentaria sostuvo que la cartera de Seguridad requerirá un perfil específico. “Yo creo que la persona que tenga un cargo así tiene que tener una muy buena relación con las Fuerzas Armadas, conocer muy bien la policía, haber tenido indicadores, al menos, de haber hecho una buena gestión”, explicó, agregando que en el caso de Carter “no sabía dónde estaban los indicadores”.

Consultada directamente sobre si el exjefe comunal cumple con los requisitos para el puesto, Ossandón fue categórica: “Personalmente para mí no, pero pareciera que el presidente electo sí considera que los cumple”.

En la misma línea, remarcó que, si estuviera en la posición de tomar la decisión, optaría por otros nombres. “Si yo fuera la presidenta de la República creo que hay muchas otras personas que podrían tomar ese cargo, reconociendo que es un cargo nuevo, difícil y que tiene que tener características que a mí me parece que Rodolfo Carter no cumple”, afirmó.