Por tener “nuevo fuero”: suspenden causa contra diputado y futuro senador Calisto

El Juzgado de Garantía de Coyhaique resolvió suspender la causa por fraude al fisco contra el diputado y senador electo Miguel Ángel Calisto, al constatar que, tras su elección al Senado, volvió a quedar amparado por fuero parlamentario.

El juez Mario Devaud calificó la situación como “inédita” y detalló que, aunque Calisto había sido desaforado como diputado, su nueva investidura le otorgó protección constitucional que impide continuar el proceso sin un nuevo trámite previo.

El magistrado explicó que “por sentencia del 4 de agosto de 2025, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Coyhaique acogió la solicitud de desafuero del diputado Miguel Ángel Calisto”, decisión que fue confirmada por la Corte Suprema el 14 de noviembre del mismo año. Sin embargo, dos días después, “el 16 de noviembre de 2025, el diputado desaforado fue elegido senador por la circunscripción de Aysén”, lo que cambió por completo el escenario jurídico.

Devaud sostuvo que la resolución de desafuero “no tiene efecto extensivo ni expansivo, ni puede tenerlo”, por lo que se generó la situación de que “el desaforado diputado Miguel Ángel Calisto ha vuelto a tener la calidad de aforado desde el 16 de noviembre de 2025, oportunidad en la que fue elegido senador”. En consecuencia, el parlamentario quedó suspendido de su cargo como diputado, pero no en su nueva condición de senador electo.

En esa línea, el juez fue enfático en señalar que “no está desaforado en su condición de senador electo por la jurisdicción de Aysén y no hay razón alguna de economía procesal que permita a los persecutores obviar el antejuicio de desafuero como senador”. Esto implica que la Fiscalía deberá solicitar un nuevo desafuero ante el tribunal de alzada si quiere continuar con la persecución penal.

Por lo mismo, el tribunal decretó que, “no habiéndose declarado haber lugar a la formación de causa en contra de sujeto actualmente aforado (…) se suspende la tramitación de esta causa” respecto de Calisto, abriendo un plazo para que las partes puedan recurrir de la decisión. La causa queda así congelada hasta que se resuelva si procede o no levantarle el fuero como senador.