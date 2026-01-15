“Es un meme”: Crespo defiende publicación de Gatica junto a una lápida que decía “octubrismo”

El exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo, absuelto por el tribunal en el caso que dejó ciego a Gustavo Gatica, salió a defender la publicación que realizó en redes sociales, donde el joven aparece representado en una lápida junto a la palabra “octubrismo”.

En conversación con Radio Agricultura, el exuniformado sostuvo que la imagen no fue creada por él. “Yo no hice ese meme. Es un meme que ha salido muchas veces, en muchas publicaciones”, afirmó.

Crespo explicó que la publicación buscaba representar, a su juicio, el cierre de un ciclo político y simbólico asociado al estallido social. Según dijo, la imagen responde a “lo que ocurrió en el fallo y lo que ha pasado en todos estos años, el tema de la Convención Constituyente, donde chilenos rechazaron esa nueva Constitución, un 62%, todo esto ha matado el relato que se entabló en el octubrismo”.

En esa línea, agregó que “le llamamos octubrismo a todo lo que ocurrió claramente desde el 18 de octubre en adelante”, y que, desde su perspectiva, “si uno hace un análisis de ese período y todo lo que ocurrió post 18 de octubre, es fácil llegar a la conclusión de que eso no trajo ninguna cosa favorable a nuestro país. Todo lo contrario”.

El exfuncionario también sostuvo que ese proceso profundizó la división política y social. “Hubo una polarización más profunda aún. O sea, si antiguamente estaba todavía el fantasma del gobierno militar o del golpe de Estado del 73, después del 18 de octubre como que en la sociedad chilena se produjo otra división notoria”, afirmó.

Respecto de Gustavo Gatica, Crespo sostuvo que su caso sigue siendo trágico, independientemente del debate político. “Yo lo he dicho, es muy lamentable. Y lo dije también en el tribunal, yo hablé. Lo que le pasó a Gustavo Gatica es súper lamentable, si eso no tiene ningún análisis diferente”, indicó.

“Nadie en este caso, y ojalá futuro, debería terminar como él en una manifestación cualquiera sea”, añadió.

No obstante, volvió a poner el foco en el escenario de esos días. “Pero hay que entender también lo que pasaba en ese tiempo. O sea, el contexto general de los hechos facultaban a la policía a hacer uso de sus armas de fuego”, concluyó.