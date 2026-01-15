Kast tras reunirse con el Presidente Boric en La Moneda: revisará proyectos y pausará los SLEP

El presidente electo, José Antonio Kast, detalló los principales lineamientos que abordó en su reunión con el Presidente Gabriel Boric en La Moneda, en el marco del proceso de transición presidencial, poniendo el foco en la situación fiscal, los proyectos de ley en trámite y la reforma educacional.

“Para nosotros es muy importante este proceso de traspaso de información para darle continuidad a la labor administrativa”, señaló Kast tras el encuentro, subrayando que se acordó que los equipos económicos de ambas administraciones sostengan conversaciones para revisar iniciativas como el Fondo de Educación Superior (FES), la Sala Cuna Universal y el reajuste fiscal. Según explicó, “hemos concordado que nuestros equipos económicos puedan tener una conversación, ya que hay proyectos de ley en curso y para nosotros el tema de las normas fiscales, el estado de las arcas fiscales, es muy relevante”.

En esa línea, el Mandatario electo recalcó que cualquier avance en esos proyectos debe estar respaldado por financiamiento permanente. “Para poder avanzar en los distintos proyectos que hoy día para el Gobierno son relevantes, tenemos que estar seguros de que tenemos los recursos suficientes, porque eso también va de la mano de lo que es el reajuste”, afirmó. Si bien reconoció un repunte en los ingresos por el precio del cobre, advirtió que “uno tiene que ver que estas políticas sean permanentes en el tiempo para que no se creen falsas expectativas”.

Respecto de educación, Kast confirmó que su futura administración hará una pausa en la implementación de los Servicios Locales de Educación Pública. “Nuestra propuesta en general es detenerse, analizar, ver bien los resultados y no avanzar mientras no tengamos claridad de que el resultado en los distintos SLEP sea positivo”, indicó, añadiendo que existe preocupación entre las asociaciones de municipalidades por el impacto del sistema.

El presidente electo señaló además que durante la reunión se abordó la situación en Atacama y la necesidad de evaluar cómo están funcionando los servicios locales en zonas urbanas y rurales. “Tenemos que ver si esa mejora es solo en las zonas urbanas o si afecta a las zonas rurales, porque como se concentró todo, a veces las zonas rurales quedan en una situación desfavorable”, sostuvo.

Finalmente, Kast planteó que es poco probable que proyectos como el FES o la Sala Cuna se aprueben antes del cambio de mando. “No necesariamente se alcanza a aprobar en estas tres semanas legislativas que quedan (…) y nuestra mirada es que, para hacer las cosas bien, muchas veces hay que hacer una pausa”, dijo, destacando la importancia de mantener un diálogo fluido durante la transición entre ambos gobiernos.