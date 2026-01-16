Delincuentes roban camión de valores en Santiago: gaveta para dinero fue abandonada

Tres delincuentes protagonizaron un violento robo de un camión de valores en el centro de Santiago, intimidando a los guardias y huyendo con el vehículo. Sin embargo, al menos una gaveta para el transporte de dinero fue hallada tras la fuga, por lo que se investiga si esta contiene el dinero o no.

Carabineros y la Fiscalía Centro Norte investigan un violento robo ocurrido este viernes contra un camión de valores de la empresa Loomis en el centro de Santiago, luego de que delincuentes armados intimidaran a los vigilantes y huyeran dejando una gaveta con dinero entintado en la vía pública.

El hecho se produjo cerca del mediodía en calle Argomedo, cuando tres sujetos encapuchados, algunos armados con armas blancas y presuntamente de fuego, interceptaron al personal de seguridad de la empresa Loomis que retiraba dinero de un local. Los antisociales se llevaron una gaveta que contenía aproximadamente $1.500.000, según lo señalado por Carabineros, pero a los pocos metros la abandonaron en la intersección de Jofré con Angamos, donde fue encontrada por transeúntes y resguardada por personal policial.

Equipos del Laboratorio de Criminalística (Labocar) y del Departamento OS9 de Carabineros trabajan en el sitio del suceso para periciar la gaveta y determinar si el dinero fue efectivamente sustraído o no, tomando en cuenta que estos contenedores activan un sistema de entintado si no son depositados en el vehículo en un tiempo determinado.

Por ahora no se ha informado de personas lesionadas ni hay detenidos, y las diligencias buscan establecer la trayectoria de los sujetos y su posible vehículo de escape mientras se revisan registros de cámaras cercanas y otros antecedentes probatorios.