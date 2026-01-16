Javier Couso y fallo que absolvió a Crespo: “Es difícil imaginar” legítima defensa “a 25 metros”

El abogado constitucionalista Javier Couso, director del Doctorado en Derecho de la Universidad Diego Portales, cuestionó el fallo que absolvió al excarabinero Claudio Crespo en el caso de Gustavo Gatica, aunque subrayó que es indispensable conocer el texto íntegro de la sentencia para un juicio definitivo.

En entrevista con Al Pan Pan, Couso sostuvo que, “mirado de lejos, insisto, y sin tener el fallo a la vista, a 25 metros de distancia es difícil imaginar la inminencia del peligro de la vida de la persona que arguye legítima defensa”.

Agregó que, pese al clima de violencia del estallido social, “hasta que no tengamos el fallo lamentablemente vamos a estar un poco a oscuras” respecto de los fundamentos concretos que llevaron a los jueces a esa conclusión.

El académico comparó la situación con protestas ocurridas en otros países, señalando que incluso en contextos de alta violencia existen estándares policiales distintos. “Estamos hablando de situaciones extremadamente tensas, pero todo ese contexto no debe alejarnos del hecho”, afirmó, enfatizando que el análisis debe centrarse en la proporcionalidad del uso de la fuerza en el caso específico.

Respecto de la Ley Naín-Retamal, Couso advirtió que aún se encuentra en una etapa inicial de aplicación. “No sabemos bien el rol que juega la ley en este particular fallo”, indicó, añadiendo que en el derecho penal “son decisivas las primeras instancias en que son aplicadas. Ahí entendemos realmente cuál es la connotación que tienen”.

En ese sentido, recordó que se trata de una normativa que ha sido “criticada por personas muy especializadas en este tipo de temas”, por lo que su interpretación judicial inicial tendrá efectos relevantes a futuro.



