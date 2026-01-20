El calor extremo convierte al fuego en amenaza global

En 2025, los incendios forestales se convirtieron en un asunto planetario.

Desde el Mediterráneo hasta América del Norte, desde Sudamérica hasta Australia y África, los incendios forestales avanzaron con una violencia inédita, impulsados por olas de calor cada vez más intensas y prolongadas.

Millones de hectáreas ardieron casi al mismo tiempo en distintos continentes, superando la capacidad de respuesta de Estados y comunidades, y dejando una huella profunda en vidas humanas, economías y ecosistemas.

El costo humano fue devastador. Centenares de personas murieron directamente a causa del fuego, millones estuvieron expuestas durante semanas a humo tóxico, que recuerda que los incendios no terminan cuando se apagan las llamas: continúan en los pulmones, en la salud mental y en la vida cotidiana de quienes sobreviven.

El alcance del desastre también quedó registrado en la atmósfera.

En 2025, el Servicio de Monitoreo Atmosférico de Copernicus (CAMS) observó emisiones récord de incendios forestales en Europa, mientras Canadá registró el segundo mayor total anual de emisiones de carbono por incendios desde que existen mediciones sistemáticas, en 2003.

A nivel global, los incendios forestales y la quema de biomasa liberaron aproximadamente 1.380 megatoneladas de carbono hasta noviembre, una cifra solo inferior a los niveles excepcionales de 2024. De ese total, Canadá aportó 263 megatoneladas, evidenciando la magnitud del fenómeno en regiones tradicionalmente consideradas resilientes.

La década más calurosa de la historia

El dato es contundente y no admite eufemismos: 2025 fue el tercer año más cálido jamás registrado a nivel global, según el Servicio de Cambio Climático de Copernicus. ¿Péro qué significa vivir en un planeta que se calienta año tras año sin pausa?

Los expertos explican este fenómeno por una combinación de factores. El principal sigue siendo la acumulación persistente de gases de efecto invernadero, producto directo de la actividad humana.

A ello se sumaron temperaturas oceánicas excepcionalmente altas, amplificadas por episodios de El Niño en años anteriores y por una atmósfera cada vez más cargada de calor. Aunque en 2025 predominó una fase débil de La Niña –que tiende a moderar el calentamiento–, el planeta siguió registrando temperaturas extremas, especialmente fuera de los trópicos.

Las consecuencias no se distribuyeron de forma homogénea. Las regiones polares vivieron un año sin precedentes: la Antártica registró su temperatura media anual más alta jamás observada, mientras que el Ártico alcanzó el segundo valor más elevado de su historia. En paralelo, la extensión del hielo marino global cayó en febrero de 2025 a su nivel más bajo desde que existen observaciones satelitales, una señal inequívoca del desequilibrio climático en curso.

Pero el impacto no se mide solo en gráficos o promedios.

En 2025, la mitad de la superficie terrestre del planeta experimentó más días de estrés térmico extremo, definido como una temperatura percibida superior a los 32 °C.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce este estrés como la principal causa de muerte relacionada con el clima. Olas de calor récord, incendios forestales sin precedentes en Europa, Canadá, California y Sudamérica y episodios meteorológicos extremos marcaron la vida cotidiana de millones de personas.

Desde Copernicus, el mensaje es claro. “Cada año y cada grado cuentan”, advirtió Florian Pappenberger, director del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo.

Para los científicos, el debate ya no es si se superará el límite de 1,5 °C, sino cómo gestionar ese sobrepaso inevitable y reducir sus impactos.