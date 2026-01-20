Fernando Barros Tocornal: el abogado de Pinochet en Londres a Defensa

La confirmación de Fernando Barros Tocornal como próximo ministro de Defensa instaló de inmediato uno de los flancos políticos más delicados del gabinete del Presidente electo José Antonio Kast. No se trata solo de una definición técnica, sino de una decisión cargada de simbolismo histórico y político.

Barros se hizo ampliamente conocido en 1998, cuando asumió la vocería y defensa de Augusto Pinochet durante su detención en Londres. Desde ese rol integró el equipo que impulsó el retorno del exdictador a Chile, convirtiéndose en una figura visible de su círculo jurídico y político. Ese antecedente, lejos de diluirse con el paso del tiempo, reaparece hoy como el principal foco de cuestionamientos frente a su llegada a una cartera clave en la relación civil-militar.

La designación se cerró tras una semana de ajustes y retrocesos. Kast desistió del periodista Guillermo Turner para Defensa luego de conocerse una sanción de la Comisión para el Mercado Financiero contra su cuñado, y otras alternativas que se evaluaron no lograron consolidarse. En ese contexto, Barros terminó imponiéndose como una figura de peso, con redes consolidadas y experiencia institucional, aunque no exenta de costos políticos.

Abogado de la Universidad de Chile, con estudios de posgrado en Harvard y la London School of Economics, Barros ha desarrollado su carrera principalmente en el ámbito tributario y de gobiernos corporativos. Es socio del estudio Barros & Errázuriz, fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Finis Terrae y profesor en la Universidad Adolfo Ibáñez.

Su trayectoria está estrechamente vinculada al mundo empresarial. Ha sido presidente del directorio de Oxiquim, director de Collico, consejero de la Sofofa y exvicepresidente de Icare. Además, fue asesor relevante de Sebastián Piñera en materias tributarias y corporativas, participando en operaciones empresariales de alto perfil, como la compra de Chilevisión, el parque Tantauco y la venta de la participación de Bancard en LAN, hoy LATAM Airlines.

Ese historial también ha sido objeto de cuestionamientos. En el libro Empresarios zombis. La mayor elusión tributaria de la elite chilena se le atribuye un rol relevante en estructuras de planificación tributaria utilizadas por grandes empresarios, lo que ha alimentado críticas sobre la cercanía entre poder político y económico.

Sin militancia partidaria formal, pero cercano a Chile Vamos, la llegada de Barros a Defensa refuerza la lectura de un gabinete que privilegia figuras tradicionales del establishment económico y jurídico. En una cartera altamente simbólica, su nombramiento proyecta una señal clara sobre el tipo de conducción política y relaciones de poder que marcarán al próximo gobierno.