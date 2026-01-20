María Jesús Wulf: del corazón ideológico del partido Republicano al Ministerio de Desarrollo Social

La designación de María Jesús Wulf como ministra de Desarrollo Social confirma una señal política del Presidente electo José Antonio Kast: el eje social del gobierno no quedará en manos de técnicos neutrales ni de figuras transversales, sino bajo conducción directa de cuadros formados en el corazón ideológico del Partido Republicano.

Militante republicana, Wulf construyó su trayectoria política en espacios clave de la derecha conservadora. Fue parte de la Fundación Jaime Guzmán, semillero histórico del gremialismo y de buena parte del pensamiento doctrinario que hoy nutre al oficialismo entrante. Posteriormente, se desempeñó como subdirectora de Acción Republicana, el movimiento que antecedió formalmente al Partido Republicano y que articuló, en sus inicios, el proyecto político liderado por Kast.

Su cercanía con el Presidente electo quedó de manifiesto tras la segunda vuelta presidencial del 16 de diciembre, cuando integró el reducido grupo que acompañó a Kast en su visita a La Moneda, en el marco de las primeras coordinaciones con el gobierno saliente. Ese gesto fue leído en su momento como una señal de confianza política y de proyección ministerial, que hoy se confirma con su arribo a una de las carteras más sensibles del gabinete.

Desde el entorno del nuevo gobierno se señala que Wulf ha tenido un rol relevante en el diseño del llamado “eje social” del programa, con participación activa en definiciones sobre educación, vivienda y, especialmente, crisis de natalidad, uno de los temas que el Partido Republicano ha buscado instalar como prioridad estructural del Estado. Su mirada apunta a un enfoque que combina políticas sociales focalizadas con un fuerte énfasis en familia, comunidad y responsabilidad individual.

El Ministerio de Desarrollo Social, que articula programas clave de combate a la pobreza, protección social y coordinación interministerial, será uno de los principales termómetros políticos del nuevo gobierno. La llegada de Wulf anticipa un giro respecto de enfoques predominantes en administraciones anteriores, con una impronta más ideológica y alineada con la visión valórica del oficialismo.